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Історія «Моршинської» триває: АРМА шукає нового управителя

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Історія «Моршинської» триває: АРМА шукає нового управителя
Паралельно буде оголошено конкурс з відбору нового управителя активів
колаж: glavcom.ua

Компанія відмовилась виконувати умови договору через законодавчі обмеження

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розірвало договір з ТОВ «Карпатські мінеральні води» про управління активами «Моршинської» через відмову виконувати умови договору. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АРМА.

Рішення про розірвання договору було прийнято у зв'язку з відмовою управителя виконувати умови договору через законодавчі обмеження, що вимагали погодження дій із власником активу, який перебуває під санкціями. Додатково процес затягувала складна процедура отримання дозволу на концентрацію від Антимонопольного комітету України.

«АРМА вже готує відповідні документи і  завтра оголосить новий конкурс на відбір оцінювача арештованого активу, чим забезпечить проведення нової актуальної оцінки з рецензіюванням», – зазначили в нацагенстві.

Паралельно буде оголошено конкурс з відбору нового управителя активів. Процедура розпочнеться зі збору ринкових консультацій на сайті АРМА. Після отримання незалежної оцінки, встановлення критеріїв та кваліфікаційних вимог актив буде опублікований на платформі Prozorro для прозорого та ефективного процесу управління.

Як зазначила голова АРМА Олена Дума, розірвання договору пов’язане з тим, що в Україні не ухвалено закон №10069, який розблокує управління арештованими корпоративними правами.

«Вкотре закликаю Народних депутатів України ухвалити закон №10069. Півтора року очікування на внесення змін до спеціального закону про АРМА, щодо розблокування управління корпоративними правами, негативно впливає на дохідну частину державного бюджету. Ефективність управління була б значно вища. І сьогодні вкотре акцентую увагу на резонансних арештованих кейсах», – зазначила Дума.

Російський слід «Моршинської»

«Моршинська» була пов'язана з Михайлом Фрідманом, одним із найбагатших бізнесменів Росії.

У червні 2022 року суд арештував корпоративні права IDS Ukraine (компанії-власника торгової марки «Моршинська»), серед акціонерів якої був російський олігарх Михайло Фрідман із часткою 18,23% акцій.

У листопаді 2022 року 100% арештованих акцій було передано до Агентства з розшуку та менеджменту активів. У подальшому переможцем конкурсу із відбору управителя арештованими активами стало ТОВ «Карпатські мінеральні води».

Європейський Союз запровадив персональні санкції проти Фрідмана ще у 2022 році, що включали замороження його активів та заборону на в'їзд до країн ЄС.

Нагадаємо, Міністерство юстиції України подало до Вищого антикорупційного суду позовну заяву про застосування санкцій і стягнення в дохід держави активів, які належать російським бізнесменам. Йдеться про Михайла Фрідмана, Петра Авена, Андрія Косогова та компанії Rissa Investments Limited. 

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Теги: АРМА Михайло Фрідман

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