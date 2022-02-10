  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    «АрселорМіттал Кривий Ріг» заявив про додатковий тиск на суд у справі проти податкової

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На початку року прокуратура заблокувала рахунки &laquo;Арселор Міталл Кривий Ріг&raquo;, за вимогою податкової служби - «АрселорМіттал Кривий Ріг» заявив про додатковий тиск на суд у справі проти податкової
    На початку року прокуратура заблокувала рахунки «Арселор Міталл Кривий Ріг», за вимогою податкової служби

    «Податкові спори повинні вирішуватися за принципом змагальності в суді, а не з допомогою правоохоронців» – Артем Філіп’єв

    Третій апеляційний адміністративний суд, де розглядалася справа рентних платежів у 2015-2019 роках між податковою на компанією «АрселорМіттал Кривий Ріг», відмовив підприємству у клопотанні про відмову закрити провадження за скаргою прокуратури. Це є порушенням європейських норм – адже у європейській судовій практиці участь прокуратури в цивільних справах вважається здійсненням додаткового тиску на суд. Про це йдеться у офіційному повідомленні компанії.

    «Європейський суд з прав людини неодноразово підтверджував, що, беручи участь у справі, прокурор навіть фактом своєї появи в судовому процесі дозволяє посилити позицію тієї чи іншої сторони, що порушує статтю 6 Конвенції про захист прав і основних свобод людини – гарантоване право на справедливий суд», – наголосили у компанії.

    На думку адвоката «АрселорМіттал Кривий Ріг» Ігоря Нагая, суд надав можливість представникам підприємства детально пояснити свою позицію на сьогоднішньому засіданні, зокрема, завдяки значній увазі суспільства й засобів масової інформації до цієї резонансної справи.

    «Податкові спори повинні вирішуватися за принципом змагальності в суді, а не з допомогою правоохоронців. Аргументами мають бути положення закону та наукові докази, а не кон’юнктурні цілі чи силовий тиск. Ми впевнені у фаховій експертизі на підтримку нашої позиції та будемо захищати свою правоту. Сподіваємося, що Україна все ж є країною, де міжнародний інвестор може розраховувати на принцип верховенства права», – сказав Артем Філіп’єв, заступник генерального директора «АрселорМіттал Кривий Ріг» з адміністративних питань.

    Нагадаємо, на початку року прокуратура заблокувала рахунки «Арселор Міталл Кривий Ріг», за вимогою податкової служби. У компанії звернулися до суду, який ухвалив рішення на її користь. Проте податкова служба подала апеляцію.

    А вже через місяць представники СБУ, БЕБ та Офісу генпрокурора провели обшуки на гірничо-збагачувальних підприємствах групи Метінвест у Кривому Розі, за тими ж вимогами податкової служби. У ході обшуків вилучили комп'ютерну техніку, через що частково була зупинена господарська діяльність підприємств.

    У свою чергу Федерація роботодавців України оприлюднила офіційну заяву з вимогою до влади припинити тиск на вітчизняний бізнес і втручатися у його діяльність, адже такі дії держави лише продовжують погіршувати економічну ситуацію та інвестиційну привабливість країни.

    Нардеп Кіра Рудик, коментуючи ситуацію, заявила, що влада у часи економічної кризи та воєнної загрози має підтримувати платників податків, а не заважати їм працювати. А нардеп Ярослав Железняк заявив, що влада перетворила БЕБ та ДБР у інструменти тиску на бізнес.

    Теги: прокуратура СБУ бізнес Кривий Ріг
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «АрселорМіттал Кривий Ріг» заявив про додатковий тиск на суд у справі проти податкової