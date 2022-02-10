Сапери підірвали «посилку Вілкулу» біля мерії Кривого Рогу

Згодом виявилися, що все це – антитеористичні навчання СБУ

У Кривому Розі вибухотехніки підірвали небезпечний предмет, який принесли до мерії кур'єрською доставкою і через який сьогодні зранку евакуювали працівників міськради.

Спочатку була інформація, що у посилці, яку відправили з Білорусі на ім'я в. о. міського голови Юрія Вілкула, виявився невідомий металевий предмет. Після того, як його винесли з будівлі міськради, вибутехніки поклали його на газон, накрили спеціальним пристроєм, після чого підірвали, передають «Свої».

Вибух був достатньо потужний і його можна було розгледіти здалеку.

Згодом виявилися, що все це – антитеористичні навчання СБУ Кривого Рогу, які виглядали доволі достовірними.