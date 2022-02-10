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    Сапери підірвали «посилку Вілкулу» біля мерії Кривого Рогу

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    Поруч з будівлею мерії Кривого Рогу 10 лютого пролунав вибух - Сапери підірвали «посилку Вілкулу» біля мерії Кривого Рогу
    Поруч з будівлею мерії Кривого Рогу 10 лютого пролунав вибух
    фото: one.kr.ua

    Згодом виявилися, що все це – антитеористичні навчання СБУ

    У Кривому Розі вибухотехніки підірвали небезпечний предмет, який принесли до мерії кур'єрською доставкою і через який сьогодні зранку евакуювали працівників міськради.

    Спочатку була інформація, що у посилці, яку відправили з Білорусі на ім'я в. о. міського голови Юрія Вілкула, виявився невідомий металевий предмет. Після того, як його винесли з будівлі міськради, вибутехніки поклали його на газон, накрили спеціальним пристроєм, після чого підірвали, передають «Свої».

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    Сапери підірвали «посилку Вілкулу» біля мерії Кривого Рогу
    Сапери підірвали «посилку Вілкулу» біля мерії Кривого Рогу
    Сапери підірвали «посилку Вілкулу» біля мерії Кривого Рогу
    Сапери підірвали «посилку Вілкулу» біля мерії Кривого Рогу
    Сапери підірвали «посилку Вілкулу» біля мерії Кривого Рогу
    Сапери підірвали «посилку Вілкулу» біля мерії Кривого Рогу
    Сапери підірвали «посилку Вілкулу» біля мерії Кривого Рогу
    Сапери підірвали «посилку Вілкулу» біля мерії Кривого Рогу
    Сапери підірвали «посилку Вілкулу» біля мерії Кривого Рогу

    Вибух був достатньо потужний і його можна було розгледіти здалеку.

    Згодом виявилися, що все це – антитеористичні навчання СБУ Кривого Рогу, які виглядали доволі достовірними.

    Теги: вибух СБУ Кривий Ріг військові навчання мер вибухівка навчання
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    Сапери підірвали «посилку Вілкулу» біля мерії Кривого Рогу