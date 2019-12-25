ДБР викрило масштабну схему «відкатів» на підприємстві «Артемсіль»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вимагання так званих «відкатів» відбувалося систематично в рамках злочинної схеми, організаторів якої затримано Фото прес-служби Державного бюро розслідувань

Відбулися обшуки за місцем роботи та проживання учасників організованої групи

Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, викрили злочинну схему вимагання 800 тис. грн. неправомірної вигоди службовими особами держпідприємства стратегічного значення «Артемсіль» та працівниками правоохоронних органів.

Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань.

Так, зазначається, що організатори злочинної «схеми» вимагали гроші за сприяння у пришвидшеному та безперешкодному перерахуванні грошових коштів згідно підписаних актів-приймання виконаних підрядних робіт, замовником яких було держпідприємство.

«Вимагання так званих «відкатів» відбувалося систематично в рамках злочинної схеми, організаторів якої затримано», – наголосили в Державному бюро розслідувань.

Наголошується, що серед учасників схеми встановлено – заступника начальника управління Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях, заступника начальника одного з відділів Управління Служби безпеки України в Запорізькій області, а також ряд службових осіб держпідприємства стратегічного значення «Артемсіль».

Окрім цього, у слідством встановлено, що, попередньо змовившись між собою, згадані особи налагодили схему із систематичного вимагання та одержання неправомірних вигод. З цією метою вони:

створювали штучні перешкоди суб’єктам господарської діяльності під час процедури підписання актів-приймання виконаних підрядних робіт по укладеним договорам;

затягували терміни перерахунку грошових коштів за виконані роботи;

за ініціативою правоохоронців надсилали офіційні листи (повідомлення) до уповноважених суб’єктів із вимогою проведення перевірок дотримання вимог чинного законодавства суб’єктами господарської діяльності.

«Таким чином створено умови для одержання, поєднаних з вимаганням, неправомірних вигод від суб’єктів господарської діяльності та їх представників. Розмір так званого «відкату» встановлювався у розмірі 15% від суми укладених договорів», – повідомили в ДБР.

Зазначається, що, за результатами проведених слідчих дій:

27.11.2019 задокументовано факт вимагання та одержання частини обумовленої суми неправомірної вигоди в розмірі 8 500 доларів США у м. Запоріжжя через заступника начальника одного з відділів Управління СБУ в Запорізькій області;

24.12.2019 у м. Бахмут Донецької області у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України затримано заступника начальника управління Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях та заступника начальника одного з відділів Управління СБУ в Запорізькій області після одержання ними решти частини неправомірної вигоди в сумі 540 000 гривень від представника підприємства. Наразі вирішується питання про оголошення їм підозр та обрання запобіжних заходів;

вирішується питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб ДП «Артемсіль».

В Державному бюро розслідувань також поінформували, що відбулися обшуки за місцем роботи та проживання учасників організованої групи.

«Кваліфікація: прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, предметом якого була неправомірна вигода у великому розмірі або вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або поєднане з вимаганням неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

Досудове розслідування триває», – резюмували у Державному бюро розслідувань.

Нагадаємо, слідчий з Харківщини торгував службовою інформацією.