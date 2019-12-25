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    Кримінал

    ДБР викрило масштабну схему «відкатів» на підприємстві «Артемсіль»

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    Вимагання так званих &laquo;відкатів&raquo; відбувалося систематично в рамках злочинної схеми, організаторів якої затримано - ДБР викрило масштабну схему «відкатів» на підприємстві «Артемсіль»
    Вимагання так званих «відкатів» відбувалося систематично в рамках злочинної схеми, організаторів якої затримано
    Фото прес-служби Державного бюро розслідувань

    Відбулися обшуки за місцем роботи та проживання учасників організованої групи

    Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, викрили злочинну схему вимагання 800 тис. грн. неправомірної вигоди службовими особами держпідприємства стратегічного значення «Артемсіль» та працівниками правоохоронних органів.

    Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань.

    Так, зазначається, що організатори злочинної «схеми» вимагали гроші за сприяння у пришвидшеному та безперешкодному перерахуванні грошових коштів згідно підписаних актів-приймання виконаних підрядних робіт, замовником яких було держпідприємство.

    «Вимагання так званих «відкатів» відбувалося систематично в рамках злочинної схеми, організаторів якої затримано», – наголосили в Державному бюро розслідувань.

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    ДБР викрило масштабну схему «відкатів» на підприємстві «Артемсіль»
    ДБР викрило масштабну схему «відкатів» на підприємстві «Артемсіль»
    ДБР викрило масштабну схему «відкатів» на підприємстві «Артемсіль»
    ДБР викрило масштабну схему «відкатів» на підприємстві «Артемсіль»

    Наголошується, що серед учасників схеми встановлено – заступника начальника управління Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях, заступника начальника одного з відділів Управління Служби безпеки України в Запорізькій області, а також ряд службових осіб держпідприємства стратегічного значення «Артемсіль».

    Окрім цього, у слідством встановлено, що, попередньо змовившись між собою, згадані особи налагодили схему із систематичного вимагання та одержання неправомірних вигод. З цією метою вони:

    • створювали штучні перешкоди суб’єктам господарської діяльності під час процедури підписання актів-приймання виконаних підрядних робіт по укладеним договорам;
    • затягували терміни перерахунку грошових коштів за виконані роботи;
    • за ініціативою правоохоронців надсилали офіційні листи (повідомлення) до уповноважених суб’єктів із вимогою проведення перевірок дотримання вимог чинного законодавства суб’єктами господарської діяльності.

    «Таким чином створено умови для одержання, поєднаних з вимаганням, неправомірних вигод від суб’єктів господарської діяльності та їх представників. Розмір так званого «відкату» встановлювався у розмірі 15% від суми укладених договорів», – повідомили в ДБР.

    Зазначається, що, за результатами проведених слідчих дій:

    • 27.11.2019 задокументовано факт вимагання та одержання частини обумовленої суми неправомірної вигоди в розмірі 8 500 доларів США у м. Запоріжжя через заступника начальника одного з відділів Управління СБУ в Запорізькій області;
    • 24.12.2019 у м. Бахмут Донецької області у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України затримано заступника начальника управління Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях та заступника начальника одного з відділів Управління СБУ в Запорізькій області після одержання ними решти частини неправомірної вигоди в сумі 540 000 гривень від представника підприємства. Наразі вирішується питання про оголошення їм підозр та обрання запобіжних заходів;
    • вирішується питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб ДП «Артемсіль».

    В Державному бюро розслідувань також поінформували, що відбулися обшуки за місцем роботи та проживання учасників організованої групи.

    «Кваліфікація: прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, предметом якого була неправомірна вигода у великому розмірі або вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або поєднане з вимаганням неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України). 

    Досудове розслідування триває», – резюмували у Державному бюро розслідувань.

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    Нагадаємо, слідчий з Харківщини торгував службовою інформацією.

     

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