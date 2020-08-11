Асоціація постачальників торговельних мереж пояснила, чому ростуть ціна на яйця



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Тиск НАБУ на агрохолдинги спровокував здорожчання на споживчому ринку?

Голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко заявив, що тиск НАБУ на агрохолдинг Олега Бахматюка може викликати коливання цін на курячі яйця в Україні. Повідомляють Українські новини.

Про це Олексій Дорошенко заявив в інтерв'ю Голос.UA. Різке підвищення ціни на яйця відбувається з кількох причин, в тому числі через те, що в Україні тривалий час яйця коштували дешевше їх собівартості, і компанії працювали собі в збиток, вважає голова Асоціації постачальників торговельних мереж. Прогнозуючи подальший ріст цін, Дорошенко заявив, що однією з причин таких коливань є дії НАБУ проти агрохолдингу Укрлендфармінг Олега Бахматюка, найбільшого виробника яєць в Україні.

«Якщо подивитися судові хроніки, то побачимо, що Бахматюк сперечається з НАБУ щодо закриття справ проти свого агрохолдингу. А його агрохолдинг - найбільший виробник яєць в Україні. Відповідно, в залежності від розвитку цих судових справ може складатися ціна в Україні на куряче яйце. Здавалося б, де суд, а де куряче яйце...», - вважає Олексій Дорошенко.

Нагадаємо, що справа НАБУ проти Писарука і Бахматюка, яка була з порушеннями повторно відкрита в 2019 році, стосується отримання рефінансування від НБУ VAB банком бізнесмена. Офіційні висновки експертиз, висновки Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та заяви НБУ спростовують звинувачення, публічно висунуті НАБУ колишньому керівництву і ексвласнику банку. Крім того, сам Олег Бахматюк неодноразово пропонував державі погасити заборгованість банку, виведеного з ринку рішенням НБУ, але відповіді поки не отримав.