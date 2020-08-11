НАБУ намагається сфабрикувати справу «Роттердам+» і може вдатися до тиску - адвокат



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«Формула «Роттердам+» ніяк не могла завдати збитків, а лише відображала економічні реалії, які діяли на той момент»

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) можуть вдатися до тиску на експертів, щоб фальсифікувати висновки експертизи про начебто нанесення збитків у справі «Роттердам+» і будь-якою ціною передати справу до суду.

Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» повідомила адвокат сторони захисту Наталія Дригваль.

«Ми припускаємо, що зараз відбувається дуже сильний тиск на експертів для того, щоб вони підтвердили ці збитки будь-якою ціною», - зазначила адвокат.

За її словами, зібрані за понад три роки досудового розслідування матеріали справи не підтверджують ні нанесення збитків від дії формули, ні отримання надприбутків, ні будь-якого складу злочину.

Саме тому, на думку адвоката, НАБУ може вдатися навіть до незаконного тиску на експертів, щоб передати справу до суду і тим самим перекласти відповідальність за повністю сфабриковану справу з органу досудового розслідування на суд.

«Як це дуже люблять говорити прокурори та слідчі: «далі в суді ви розберетеся». Дійсно, ми в суді це розіб’ємо, не залишимо каменя на камені. Це дійсно так, оскільки нами проведено вже більше десятка плідних, ґрунтовних, комплексних експертиз, які не залишають будь-якого шансу для того, щоб ця (сфабрикована під тиском – прим.) експертиза встояла будь-якою ціною», - запевнила Наталія Дригваль.

Адвокат вкотре наголосила, що формула «Роттердам+» ніяк не могла завдати збитків, а лише відображала економічні реалії, які діяли на той момент.

«Ми провели дослідження, які вивчили всі можливі аспекти, всі арифметичні, логічні, логістичні, економічні питання, які тільки можливо було припустити в цьому випадку щодо дослідження цієї формули. Тому я вважаю, що настільки комплексного дослідження, як це, мабуть, ще не було в Україні. Тому фінал цієї справи для нас зрозумілий, справа має бути закрита», - зазначила адвокат.

Втім закрити справу, на думку Дригваль, НАБУ та САП завадити політичні маніпуляції, якими окутано розслідування «Роттердам+».

«Я вважаю, що наразі правоохоронні органи стали заручниками політичної гри і політичної маніпуляції», - зазначила адвокат.

Нагадаємо, 8 серпня 2020 р. закінчився термін проведення розслідування, яке тривало 3,5 років, з березня 2017 р. За день до цього головний редактор сайту «Цензор.Нет» Юрій Бутусов з посиланням на власні джерела повідомив, що САП ще 3 серпня зупинило розслідування, оскільки в справі немає ключового елементу, без якого воно втрачає сенс – експертизи, яка підтверджує наявність збитків державі.

Раніше повідомлялося, що НАБУ за 3,5 роки не вдалося отримати жодної експертизи, що підтверджує нанесення збитків формулою «Роттердам+». При цьому сторона захисту надала висновки 4 українських державних і міжнародних дослідницьких інститутів, які підтвердили відсутність збитків або необґрунтованого отримання прибутку від дії формули.

Раніше інформацію про відсутність висновків експертизи про збитки в кінці червня 2020 р. підтверджував і сам глава САП Назар Холодницький.

Колишній заступник генпрокурора (2015-2016 рр.) Давид Саквалерідзе також заявив, що у справі «Роттердам+» немає складу злочину, через що воно може розвалитися в суді.