Ракети для ППО, артилерійські снаряди: США оголосили пакет військової допомоги Україні

У новому пакеті допомоги міститимуться ракети для систем українських ППО, боєприпаси для Himars, артилерійські снаряди та інші «критично важливі засоби»

Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр заявила про виділення нового значного пакета військової допомоги Україні. Про це повідомляє Укрінформ.

«Адміністрація Байдена-Гарріс оголошує про виділення нового значного пакета допомоги Україні у сфері безпеки – в той час, як Сполучені Штати продовжують підтримувати захист України від вторгнення РФ», – сказала Карін Жан-П’єр.

Речниця Білого дому зазначила, що це вже сьомий пакет, який виділяють США після того, як президент Байден у квітні підписав закон з додатковим фінансуванням на потреби національної безпеки.

У новому пакеті допомоги міститимуться ракети для систем українських ППО, боєприпаси для Himars, артилерійські снаряди та інші «критично важливі засоби», які вилучаються із запасів США за повноваженнями президента.

До того ж зазначається, що пакет містить додаткове фінансування Міноборони США для закупівлі нових ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot і Nasams, «щоби допомогти Україні захистити свої війська та міста від російських атак з повітря».

До слова, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван підтвердив інформацію про те, що Україна вже отримала ракети Atacms.

До того ж допомоги Україні від Сполучених Штатів Америки, яку схвалив Конгрес, має вистачити до кінця поточного року.

Нагадаємо, президент США Джо Байден затвердив своїм підписом закон H.R. 815 про додаткове фінансування потреб національної безпеки, який містить понад $60 млрд на підтримку України. Згодом стало відомо, яке озброєння отримає Україна в новому пакеті військової допомоги від США.

Як повідомлялося, Сенат США ухвалив законопроєкт, який передбачає допомогу Україні на майже $61 млрд. Документ підтримала переважна більшість американських законодавців, «за» – 79 конгресменів, «проти» – 18.