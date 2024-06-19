За словами президента України, це свідчить про те, що українські Формулу миру та бачення справедливого й тривалого миру поділяють усі континенти та регіони світу

Президент Володимир Зеленський подякував Антигуа і Барбуді за приєднання до комюніке Глобального саміту миру. Про це він заявив у соцмережі «Х».

«Я вдячний Антигуа і Барбуді за приєднання до комюніке Глобального саміту миру. Це перша країна, яка не була представлена на Саміті, але згодом приєдналася до підсумкового документа», – написав Зеленський.

За його словами, це свідчить про те, що українські Формулу миру та бачення справедливого й тривалого миру поділяють усі континенти та регіони світу – від Європи до Карибського басейну.

«І ця коаліція лише зростатиме», – підкреслив президент України.

Володимир Зеленський додав, що «стабільний світ – це світ справжньої рівності, де всі нації мають право голосу та можуть продемонструвати своє лідерство».

«Саме тому ми створили формат Саміту миру, який продовжимо розвивати, залучаючи нових учасників і ретельно працюючи над наближенням миру», – зазначив президент.

Нагадаємо, Глобальний Саміт миру пройшов 15-16 червня на швейцарському курорті Бюргеншток. На ньому обговорювалась ядерна безпека, продовольча безпека та гуманітарний вимір – обмін полоненими та повернення викрадених українських дітей.

Також повідомлялося, що Вселенський патріархат Константинополя приєднався до підписантів комюніке саміту миру щодо України, який відбувся на вихідних. Про це повідомляється на сайті Федеральної ради Швейцарії.

До слова, у Швейцарії за кілька тижнів до Глобального саміту миру затримали російського дипломата, який намагався придбати вогнепальну зброю. Про це пише видання Tages-Anzeiger із посиланням на заяву швейцарської Федеральної прокуратури.