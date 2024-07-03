Країни НАТО погодили суму військової допомоги Україні на наступний рік – Reuters

Reuters: у НАТО домовилися виділити Києву €40 млрд у 2025 році

Країни НАТО домовилися надати Україні €40 млрд військової допомоги у 2025 році. Про це пише Reuters із посиланням на слова західноєвропейського дипломата. Наголошується, що лідери держав-членів Альянсу підпишуть відповідний документ на саміті, який відбудеться наступного тижня у Вашингтоні.

Як пише агентство, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг звертався до країн Блоку з проханням зберегти військову допомогу Україні на колишньому рівні. До цього джерело з Держдепу розповіло, що Україна отримає «хороші новини» у своєму прагненні придбати більше систем протиповітряної оборони на саміті НАТО у Вашингтоні. За його словами, Київ останні кілька місяців просить більше постачання ППО.

Водночас під час саміту НАТО у Вашингтоні Альянс не називатиме «жодних дат» щодо членства України. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.За словами Столтенберга, питання вступу України до НАТО має бути узгоджене серед союзників.

Раніше стало відомо, що країни-члени НАТО не хочуть запрошувати до Альянсу Україну через масштабну корупцію в державі. Водночас, вочевидь, Альянс вимагатиме від Києва «додаткових кроків» до прогресу переговорів про членство, заявив високопоставлений чиновник Державного департаменту США. Позиція буде викладена в письмовій формі в комюніке НАТО, яке буде підписано на щорічному саміті альянсу 9 липня.

До слова, НАТО має намір призначити відповідального за надання довгострокової підтримки Україні, яку надають та будуть надавати країни-члени Альянсу. Зазначається, відповідальним стане високопоставлений цивільний чиновник, який перебуватиме у Києві.