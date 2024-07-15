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Україна та НАТО затвердили Стратегічний огляд оборонних закупівель

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Україна та НАТО затвердили Стратегічний огляд оборонних закупівель
Відповідно до угоди, укладеної між Україною та НАТО, оборонні закупівлі України будуть розвиватися за допомогою рекомендацій, викладених у Стратегічному огляді
фото: з відкритих джерел

На 75-му саміті НАТО у Вашингтоні затверджено Стратегічний огляд оборонних закупівель України 

Стратегічний огляд оборонних закупівель, розробку якого координувало Міністерство оборони України, затверджено офіційно на саміті НАТО. Про це інформує пресслужба Міноборони.

Відповідно до угоди, укладеної між Україною та НАТО, оборонні закупівлі України будуть розвиватися за допомогою рекомендацій, викладених у Стратегічному огляді, відповідно до найкращих євроатлантичних практик.

Директор Департаменту політики закупівель Міністерства оборони України Гліб Канєвський зазначив, що «стратегічний огляд оборонних закупівель містить 21 рекомендацію щодо підвищення ефективності забезпечення Збройних сил України як під час воєнного стану, так і в мирний час».

Ключові рекомендації огляду включають забезпечення взаємосумісності оборонних закупівель України та НАТО, розвиток довгострокового планування в закупівлях, удосконалення процедур укладання прямих угод та організації конкурсних закупівель, а також унормування рівня таємності оборонних закупівель.

«Основною цінністю Стратегічного огляду закупівель є те, що він має чіткі терміни реалізації, а отже, дозволить і українському суспільству, і міжнародним партнерам відстежувати успішність євроатлантичного поступу України», – пояснив Канєвський.

Серед важливих елементів розвитку оборонних закупівель, що містить огляд, варто виділити провідну роль парламенту у питаннях цивільного демократичного контролю та механізму lessons-learned. Рекомендації мають двосторонню природу співпраці – партнери з країн НАТО також будуть вивчати унікальний український досвід організації закупівель та логістики в умовах відсічі повномасштабного вторгнення.

Робота над оглядом тривала з березня 2024 року після конференції у Люксембурзі, де були сформовані спільні експертні групи з представників уряду України, Північноатлантичного альянсу та Агентства НАТО з підтримки та закупівель. 

Як повідомлялося, Альянс починає створення нового командування Україна-НАТО у Вісбадені, Німеччина, для координації постачання озброєнь та тренувань для ЗСУ. 

Теги: НАТО Україна Міноборони

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