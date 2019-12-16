Україна придбала у Іспанії нове аеронавігаційне обладнання



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Нове обладнання закупили за кредитні кошти

Державне підприємство обслуговування повітряного руху України («Украерорух») купило два трасові радіолокаційні комплекси в іспанської компанії Indra Sistemas s.a. Їх встановлять на півдні України.

Відповідну угоду «Украерорух» підписав з представництвом компанії 16 грудня, повідомляють у Міністерстві інфраструктури.

В українському уряді сподіваються, що після встановлення нового обладнання польоти Україною стануть безпечнішими.

«Завдяки впровадженню цих комплексів ми підвищимо безпеку польотів в українському небі, зокрема в Одеському, Дніпровському та Сімферопольському районах польотної інформації. І в тому числі – в міжнародному повітряному просторі над відкритим морем, де обслуговування повітряного руху делеговано Україні», — повідомив голова «Украероруху» Андрій Ярмак.

Нове обладнання закупили за кредитні кошти, надані Європейським банком реконструкції та розвитку, а також Європейським інвестиційним банком. Точна сума угоди наразі не повідомляється.

15 жовтня уряд призначив тимчасового голову «Украероруху» Андрія Ярмака.

«Украерорух» - стратегічне підприємство і національний провайдер аеронавігаційного обслуговування. Основний заробіток отримує в валюті за обслуговування авіарейсів в повітряному просторі України.

На початку 2017 року на рахунках скандального та вже неплатоспроможного «Платинум банку» «Украерорух» зберігав 405 млн грн. Останні два транші, загалом - на 160 млн грн, керівництво «Украероруху» перерахувало до «Платинуму» за декілька тижнів до закриття. На той час проблеми «Платинум банку» вже були широко відомими.

Зокрема, через судові позови мобільного оператора МТС (Vodafone), який вимагав у «Платинуму» повернути йому 250 млн грн депозиту, а у Нацбанку - визнати «Платинум» проблемним.

Усі перевірки виявили серйозні порушення з боку директора «Украероруху» Дмитра Бабейчука і його заступників.

5 червня 2019 року Кабмін погодив звільнення Бабейчука і призначив тимчасовим виконувачем обов’язків Олександра Доценка.