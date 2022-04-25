Естонія на п’ять років заборонила в’їзд Кіркорову

Найближчий концерт Кіркорова в Естонії мав бути 27 травня в Таллінні

Естонія починаючи з 22 квітня на п'ять років заборонила в’їзд російському співаку Філіпу Кіркорову. Про це повідомляє естонський мовник ERR.

Заборона набула чинності з 22 квітня і діятиме до цієї дати у 2027 році. Окрім нього, заборонили в’їзд також співачці Поліні Гагаріній.

Найближчий концерт Кіркорова в Естонії мав бути 27 травня в Таллінні, проти нього зібрали понад 6600 підписів.

Минулого тижня віцемер Таллінна на тлі обурення майбутнім концертом співака запропонував МЗС запровадити санкції щодо артистів, які виправдовують російську агресію в Україні. Міністерка закордонних справ Естонії тоді не підтримала ідею чорного списку артистів, які підтримують Путіна.

Нагадаємо, російський співак Філіп Кіркоров, який жодного разу не прокоментував війну в Україні, несподівано розродився заявою на підтримку колишньої телеведучої Оксани Марченко та її чоловіка, народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука.