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    Естонія на п’ять років заборонила в’їзд Кіркорову

    Естонія на п’ять років заборонила в’їзд Кіркорову
    фото:kinoafisha.ua

    Найближчий концерт Кіркорова в Естонії мав бути 27 травня в Таллінні

    Естонія починаючи з 22 квітня на п'ять років заборонила в’їзд російському співаку Філіпу Кіркорову. Про це повідомляє естонський мовник ERR.

    Заборона набула чинності з 22 квітня і діятиме до цієї дати у 2027 році. Окрім нього, заборонили в’їзд також співачці Поліні Гагаріній.

    Найближчий концерт Кіркорова в Естонії мав бути 27 травня в Таллінні, проти нього зібрали понад 6600 підписів.

    Минулого тижня віцемер Таллінна на тлі обурення майбутнім концертом співака запропонував МЗС запровадити санкції щодо артистів, які виправдовують російську агресію в Україні. Міністерка закордонних справ Естонії тоді не підтримала ідею чорного списку артистів, які підтримують Путіна.

    Нагадаємо, російський співак Філіп Кіркоров, який жодного разу не прокоментував війну в Україні, несподівано розродився заявою на підтримку колишньої телеведучої Оксани Марченко та її чоловіка, народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука.

    Теги: росія окупанти війна Естонія Україна артист окупація концерт #stoprussia
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    Естонія на п’ять років заборонила в’їзд Кіркорову