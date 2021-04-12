Банкіри попереджають: вартість обслуговування платіжних карток може зрости до 3 тис. грн на рік

На сьогодні картки доступні за 0 грн на рік

Мінімальна вартість буде сягати 200 грн на місяць

В Україні може суттєво подорожчати обслуговування платіжних карток, адже після втручання держави в регулювання ставок інтерчейнджу та еквайрингової комісії, банки будуть змушені відмовитися від безкоштовних платіжних карток. Потенційні тарифи банкіри оголосили під час круглого столу «Ринкова ставка інтерчейндж як альтернатива державному регулюванню», проведеного «Фінансовим клубом».

«Сьогодні вартість обслуговування карток дотується з інтерчейнджу та еквайрингової комісії. І ми звикли в Україні, що картки доступні за 0 грн на рік – великий спектр карток, навіть Gold, можна десь за нуль отримати. Тоді як в Європі картки коштують грошей. І так буде у нас. Мінімальна вартість, за нашими прогнозами, буде 200 грн на місяць», – повідомив керівник дирекції МСБ Приватбанку Євген Заіграєв. Це 2,4 тис. грн на рік.

Голова правління банку «Кредит Дніпро» Сергій Панов навів інші варіанти. «У нас в країні є безкоштовні картки для пенсіонерів, для соціальних верств. Уявіть собі, що вони будуть коштувати 1,5 тис. грн на рік. Зарплатні картки, які зараз безкоштовні, можуть коштувати 3 тис. грн на рік», – каже Панов.

При цьому торгові мережі, отримавши економію на комісіях, не будуть знижувати ціни на споживчі товари. «Законопроєкт № 4364, в якому хочуть запровадити регулювання ставок, – це не гра в Робін Гуда. Таке може бути лише в фільмах, і ми чітко розуміємо, що магазини ніколи не знизять ціни на товари. І завжди програє звичайний громадянин України», – впевнений Панов.

«Зниження цін на споживчі товари в Європі не відбулося», – констатує генеральна директорка Mastercard в Україні та Молдові Інга Андреєва.

Голова наглядової ради банку «Конкорд» Олена Сосєдка також не вірить у можливість зниження цін: «Клієнти не побачать зниження цін в мережі, а побачать подорожчання карток, скорочення пільгового періоду, подорожчання кредитів».

Тим часом, банки масово блокують кошти на рахунках. Можливий такий випадок, коли людина приносить в банк велику суму готівки, переводить її на свій рахунок, після чого рахунок блокують до з’ясування джерела коштів.