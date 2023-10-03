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Російський рубль знову обвалився

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Російський рубль знову обвалився
Рубль відновив падіння
фото з відкритих джерел

У РФ курс долара оновив максимум із середини серпня

Курс долара на Мосбіржі перевищив 100 рублів вперше з 14 серпня.

Курс євро додав 0,22% і перевищив 104 руб.

Російський рубль знову обвалився фото 1

Серед основних чинників ослаблення рубля російські банкіри називають стійкість внутрішнього споживання, що підштовхує до зростання ціни на імпортні товари.

Як повідомлялося, росіяни будуть змушені платити новий податок «на обвал рубля».

Нагадаємо, влада країни-агресорки до середини 2023 року витратила весь затверджений на рік військовий бюджет і змушена подвоїти суму, яку планують витратити на армію, кинуту на війну з Україною. Криваве протистояння коштуватиме щонайменше  $100 млрд за рік.

У 2024 році на утримання загарбницької армії, що воює проти України, і виробництво зброї федеральне казначейство витратить 10,8 трильйона рублів, або $112 млрд, – майже вдвічі більше, ніж поточного року (6,4 трлн).

Читайте також: 100 рублів за долар – це добре чи погано?
Теги: росія банк рублі

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