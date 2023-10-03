Російський рубль знову обвалився

У РФ курс долара оновив максимум із середини серпня

Курс долара на Мосбіржі перевищив 100 рублів вперше з 14 серпня.

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Курс євро додав 0,22% і перевищив 104 руб.

Серед основних чинників ослаблення рубля російські банкіри називають стійкість внутрішнього споживання, що підштовхує до зростання ціни на імпортні товари.

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Як повідомлялося, росіяни будуть змушені платити новий податок «на обвал рубля».

Нагадаємо, влада країни-агресорки до середини 2023 року витратила весь затверджений на рік військовий бюджет і змушена подвоїти суму, яку планують витратити на армію, кинуту на війну з Україною. Криваве протистояння коштуватиме щонайменше $100 млрд за рік.

У 2024 році на утримання загарбницької армії, що воює проти України, і виробництво зброї федеральне казначейство витратить 10,8 трильйона рублів, або $112 млрд, – майже вдвічі більше, ніж поточного року (6,4 трлн).