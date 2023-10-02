Нардепи пропонують мобілізувати пенсіонерів, гнучкий курс долара від Нацбанку. Головне за 2 жовтня

Нардепи пропонують збільшити граничний вік для служби в армії

Нардепи пропонують мобілізувати пенсіонерів, засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ у Києві, Зеленський підписав закон про зарплати військовополонених. «Главком» зібрав у добірку новини 2 жовтня, щоб ви були в курсі головних подій:

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Нардепи пропонують мобілізувати пенсіонерів

В межах мобілізації в Україні призивають на службу осіб віком від 18 до 60 років, але народні обранці планують розширити це обмеження. В Раді зареєстрували законопроєкт №10084, який спрямований зняти вікові обмеження.

У разі прийняття документа з'явиться можливість мобілізувати і чоловіків, старших за 60 років. Військовий вік для простих солдатів хочуть підвищити з 60 років до 65, а для вищого військового керівництва – з 65 до 70 років.

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У Києві відбулося засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ

У Києві пройшло засідання Ради міністрів Європейського союзу із закордонних справ. Це перша в історії зустріч представників міністерств усіх 27 держав-членів поза межами ЄС.

Глави МЗС країн Євросоюзу здійснили візит до Києва для неформальної зустрічі й демонстрації підтримки України, яка відбиває повномасштабну військову агресію РФ.

Зеленський підписав закон про зарплати військовополонених

Президент Володимир Зеленський підписав закон №9638 про посилення соціального захисту військовослужбовців, поліцейських, які потрапили в полон, та членів їх сімей.

Документом пропонується зберегти грошове забезпечення осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які потрапили в полон, а також зникли безвісти за особливих обставин, та можливість виплати їхнім сім’ям. Окрім тих, хто здався в полон добровільно.

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У Києві брат і сестра розбилися після падіння з 24 поверху

У Києві з 24-го поверху багатоповерхівки стрибнули брат та сестра. Близько 12:00 години до столичної поліції надійшла інформація про те, що поблизу багатоповерхівки на вулиці Микільсько-Слобідська перехожі виявили двох осіб без ознак життя, які, ймовірно, розбилися внаслідок падіння з 24 поверху.

Попередньо поліцейські встановили, що загиблі – це брат та сестра, 2005 та 2006 років народження.

Нацбанк впроваджує гнучкий курс долара із завтрашнього дня

Національний банк України (НБУ) з 3 жовтня 2023 року переходить до режиму керованої гнучкості обмінного курсу, продовжуючи реалізацію Стратегії пом'якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування.

Відтепер офіційний курс визначатиметься на основі курсу за операціями на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком.