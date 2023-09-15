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Що буде з інфляцією до кінця року: Нацбанк зробив оптимістичну заяву

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Що буде з інфляцією до кінця року: Нацбанк зробив оптимістичну заяву
В липні Нацбанк прогнозував інфляцію 10,6%
фото з відкритих джерел

У серпні 2023 року споживча інфляція в річному вимірі стрімко сповільнювалася

Загальна тенденція до зниження інфляції в Україні зберігатиметься й надалі. Цьому сприятимуть ефекти від кращих врожаїв, фіксація окремих тарифів на житлово-комунальні послуги, а також монетарна політика Національного банку. Про це повідомляє Національний банк України.

«Інфляція наприкінці року, ймовірно, буде нижчою від липневого прогнозу НБУ, хоча потенціал її швидкого сповільнення майже вичерпано», – йдеться в коментарі. Зазначимо, що в липні НБУ прогнозував інфляцію 10,6%.

Як повідомили в НБУ, у серпні 2023 року споживча інфляція в річному вимірі стрімко сповільнювалася. У місячному вимірі другий місяць поспіль зафіксовано дефляцію.

«Фактичні темпи зростання цін були суттєво нижчими за траєкторію прогнозу Національного банку, опублікованого в Інфляційному звіті за липень 2023 року. Швидше сповільнення інфляції зумовлювалося насамперед більшою пропозицією сирих продуктів харчування, зокрема овочів та фруктів нового врожаю», – йдеться в коментарі.

Нагадаємо, Мінекономіки у 2024 році очікує зростання ще більше ніж цього року, адже економіка адаптується.

До слова, інфляція, яка значно сповільнилася в цьому році, вже створює певні складнощі з виконанням бюджету – і в частині податків, що адмініструються податковою, і в частині митних зборів.

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Теги: ціни інфляція гроші Нацбанк економіка

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