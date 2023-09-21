Ізраїль відмовився приймати перекази пенсій для російських емігрантів

Ізраїльські банки відмовляються приймати перекази пенсій для росіян, які проживають у країні

Ізраїль є країною, де проживає найбільше російських пенсіонерів



Ізраїльські банки не приймають перекази пенсій для росіян, які проживають у країні і які їм надсилає Соціальний фонд Росії. Про це пишуть російські ЗМІ.

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Ізраїль є країною, де проживає найбільше російських пенсіонерів – 52,5 тис. осіб.

Але, попри те, що Ізраїль не приєднувався до західних санкцій проти Росії, і всупереч чинній угоді між Росією та Ізраїлем про співпрацю в галузі соціального забезпечення від 2017 року, на практиці місцеві банки дотримуються обмежень.

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Обмеження начебто відбуваються через чинні санкції проти російської банківської системи.

Проблема з переказом пенсій за кордон виникла відразу після початку війни в Україні. Іноземні банки-кореспонденти почали блокувати пенсійні виплати з Росії з березня 2022 року.

Водночас, за даними Соціального фонду РФ, у рік початку війни виплати за кордоном отримували понад 281 тис. російських пенсіонерів у 132 країнах світу.

Нагадаємо, у РФ стартував 20-й фестиваль ізраїльського кіно, спонсором якого виступило посольство Ізраїлю в країні-агресорі.

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Раніше Росія та Ізраїль підписали міждержавну угоду про співробітництво у сфері спільного кіновиробництва.

До слова, Ізраїль припинив програму безкоштовного медичного страхування для біженців з України віком від 60 років.