Байден підвищив стелю держборгу на $480 млрд та запобіг дефолту США

Підвищення ліміту боргу на $480 мільярдів, що збільшує граничну суму до $28,9 трильйонів, є лише тимчасовим заходом

Очікується, що ліміт буде вичерпано до 3 грудня, і законодавцям знову доведеться займатися питанням стелі держборгу

Президент США Джо Байден підписав закон, який тимчасово підвищує стелю держборгу, що дало змогу запобігти дефолту. Про це пише «Радіо Свобода».

Підвищення ліміту боргу на $480 мільярдів, що збільшує граничну суму до $28,9 трильйонів, є лише тимчасовим заходом. Очікується, що цей ліміт буде вичерпано до 3 грудня, і законодавцям знову доведеться займатися питанням стелі держборгу.

Міністерство фінансів США раніше підрахувало, що без збільшення суми, яку може позичити уряд США, 18 жовтня вичерпаються гроші для оплати національних рахунків.

Сенат схвалив тимчасове збільшення ліміту боргу минулого тижня, Палата представників підтримала документ 12 жовтня, передавши його на підпис президентові.

Ухвалення законопроєкту затрималося, оскільки республіканці наполягали, що демократи повинні взяти на себе виключну відповідальність за збільшення ліміту боргу, оскільки їхня партія хоче витратити трильйони доларів на розширення соціальних програм і боротьбу зі зміною клімату.

Демократи стверджують, що збільшення повноважень щодо запозичень необхідне здебільшого для покриття витрат на скорочення податків і вже наявні програми витрат.

Раніше повідомлялося, що над США нависла загроза дефолту та другого з 2019 року шатдауну.

Міністр фінансів США вже не раз попереджала, що небажання законодавчих органів підняти стелю держборгу може призвести до того, що США опиняться на межі економічної катастрофи. У середині вересня вона закликала Конгрес до жовтня прийняти рішення щодо заборгованості, щоб уникнути дефолту за державними платіжними зобов'язаннями.

Варто нагадати, що через розбіжності між демократами та республіканцями щодо фінансування будівництва стіни на кордоні з Мексикою, 22 грудня 2018 року у США розпочався найдовший в історії шатдаун. Він тривав 35 днів. Згодом Трамп погодився тимчасово відновити роботу уряду з вимогою знайти компроміс щодо його прохання.

25 січня 2019 року президент США та Демократична партія домовилися про тимчасове припинення так званого шатдауну (зупинки роботи уряду та деяких федеральних установ США) та відновлення роботи уряду до 15 лютого 2019 року. Шатдаун у США став рекордним в історії за тривалістю.

Згодом експерти оцінили втрати економіки США через шатдаун у $6 млрд.