Над США нависла загроза дефолту та другого з 2019 року шатдауну

Конгресу США залишається все менше часу на те, щоб запобігти шатдауну – тимчасовому скороченню роботи федеральних органів влади

Республіканці в Сенаті США заблокували законопроєкт про фінансування уряду та підвищення стелі державного боргу, і тепер демократам доведеться постаратися уникнути навислої загрози дефолту. Про це пише CNBC.

Зазначається, що у Конгресу залишається все менше часу на те, щоб запобігти шатдауну – тимчасовому скороченню роботи федеральних органів влади. Схвалити фінансування необхідно до 1 жовтня. Якщо не буде піднято ліміт держборгу, то у США можливий дефолт.

ЗМІ вважають, що Демократичній партії тепер доведеться піти на ряд маневрів, щоб уникнути серйозних негативних наслідків, які можуть коштувати роботи мільйонам американців. Республіканці можуть змусити своїх опонентів прийняти законопроєкт про короткострокове фінансування, а потім самостійно схвалити підвищення стелі держборгу, можливо, в рамках домовленостей з приводу інфраструктурного плану на $3,5 трильйона.

Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер уже заявив, що цього тижня партія планує подальші дії для запобігання шатдауну та дефолту. Суть плану він не уточнив. У Білому домі, в свою чергу, повідомили, що президент Джо Байден телефоном обговорив подальші кроки демократів з Шумером і спікером палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі.

Фінансування уряду та стеля держборгу – два окремих питання. У Республіканській партії стверджують, що готові голосувати за короткострокове фінансування, але не забезпечать підтримки з питання боргу.

«Голосувати за підняття ліміту республіканці не будуть», – сказав лідер партії в Сенаті Мітч Макконнелл.

Раніше міністр фінансів США вже не раз попереджала, що небажання законодавчих органів підняти стелю держборгу може призвести до того, що США опиняться на межі економічної катастрофи. У середині вересня вона закликала Конгрес до жовтня прийняти рішення щодо заборгованості, щоб уникнути дефолту за державними платіжними зобов'язаннями.

Варто нагадати, що через розбіжності між демократами та республіканцями щодо фінансування будівництва стіни на кордоні з Мексикою, 22 грудня 2018 року у США розпочався найдовший в історії шатдаун. Він тривав 35 днів. Згодом Трамп погодився тимчасово відновити роботу уряду з вимогою знайти компроміс щодо його прохання.

25 січня 2019 року президент США та Демократична партія домовилися про тимчасове припинення так званого шатдауну (зупинки роботи уряду та деяких федеральних установ США) та відновлення роботи уряду до 15 лютого 2019 року. Шатдаун у США став рекордним в історії за тривалістю.

Згодом експерти оцінили втрати економіки США через шатдаун у $6 млрд.