  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Агрофонд втратив активи на понад два мільярди

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Аудитори також акцентують увагу на зайвих витратах товариства під час оплати праці працівників - Агрофонд втратив активи на понад два мільярди
    Аудитори також акцентують увагу на зайвих витратах товариства під час оплати праці працівників
    Фото з відкритих джерел

    Аудитори перевірили діяльність Агрофонду за період 2018-2019 роки

    Державна аудиторська служба під час ревізії АТ «Аграрний фонд» виявила фінансових порушень та втрату активів на загальну суму 2,17 млрд грн. Про це йдеться у звіті аудиторів про перевірку діяльності Агрофонду за період 2018-2019 роки. Зокрема тих порушень, що призвели до втрат активів, зафіксовано на суму на 2,15 млрд грн, повідомляє Марлін.

    «Ревізією операцій на реєстраційних рахунках в установах банків встановлено, що АТ «Аграрний фонд» втрачено активів на загальну суму майже 2 млрд 146 млн грн, що були розміщені у 2014 році на депозитних рахунках у ПАТ «Брокбізнесбанк», який наразі ліквідовано», – йдеться у звіті.

    Також Агрофонд поніс 5,1 млн грн втрат під час зберігання цукру-пісок, який був доказом у кримінальному провадженні.

    Крім цього, Аграрний фонд «пробачив» борг приватній фірмі АТ «Аграрний фонд» на суму 1,9 млн грн, оскільки не проводив претензійно-позовної роботи про стягнення вказаної суми.

    Аудитори також акцентують увагу на зайвих витратах товариства під час оплати праці працівників на 342 тис грн. Посади цих працівників у звіті не уточнюються.

    Нагадаємо, що 2020 рік товариство завершило із чистим збитком на суму 197 млн грн.

    Акціонерне товариство «Аграрний фонд», засноване у 2003 році Кабінетом Міністрів України і позиціонує себе на ринку як гарант продовольчої безпеки України. Входить до сфери управління Міністерства економіки.

    Основне завдання товариства – формування запасів зерна, підтримка вітчизняних сільгоспвиробників та вплив на ситуацію на аграрному ринку. Спеціалізується на оптовій торгівлі зерном та виробами борошномельно-круп’яної промисловості.

    Нагадаємо, за підсумками 2020 року акціонерне товариство «Аграрний Фонд» отримало чисті збитки на суму 197 млн грн.

    Теги: борг
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Агрофонд втратив активи на понад два мільярди