Агрофонд втратив активи на понад два мільярди

Аудитори також акцентують увагу на зайвих витратах товариства під час оплати праці працівників

Аудитори перевірили діяльність Агрофонду за період 2018-2019 роки

Державна аудиторська служба під час ревізії АТ «Аграрний фонд» виявила фінансових порушень та втрату активів на загальну суму 2,17 млрд грн. Про це йдеться у звіті аудиторів про перевірку діяльності Агрофонду за період 2018-2019 роки. Зокрема тих порушень, що призвели до втрат активів, зафіксовано на суму на 2,15 млрд грн, повідомляє Марлін.

«Ревізією операцій на реєстраційних рахунках в установах банків встановлено, що АТ «Аграрний фонд» втрачено активів на загальну суму майже 2 млрд 146 млн грн, що були розміщені у 2014 році на депозитних рахунках у ПАТ «Брокбізнесбанк», який наразі ліквідовано», – йдеться у звіті.

Також Агрофонд поніс 5,1 млн грн втрат під час зберігання цукру-пісок, який був доказом у кримінальному провадженні.

Крім цього, Аграрний фонд «пробачив» борг приватній фірмі АТ «Аграрний фонд» на суму 1,9 млн грн, оскільки не проводив претензійно-позовної роботи про стягнення вказаної суми.

Аудитори також акцентують увагу на зайвих витратах товариства під час оплати праці працівників на 342 тис грн. Посади цих працівників у звіті не уточнюються.

Нагадаємо, що 2020 рік товариство завершило із чистим збитком на суму 197 млн грн.

Акціонерне товариство «Аграрний фонд», засноване у 2003 році Кабінетом Міністрів України і позиціонує себе на ринку як гарант продовольчої безпеки України. Входить до сфери управління Міністерства економіки.

Основне завдання товариства – формування запасів зерна, підтримка вітчизняних сільгоспвиробників та вплив на ситуацію на аграрному ринку. Спеціалізується на оптовій торгівлі зерном та виробами борошномельно-круп’яної промисловості.

Нагадаємо, за підсумками 2020 року акціонерне товариство «Аграрний Фонд» отримало чисті збитки на суму 197 млн грн.