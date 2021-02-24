Перше ковід-щеплення в Україні отримав лікар із Черкас (фото)
В Україні офіційно стартувала кампанія з вакцинації проти коронавірусу
У середу, 24 лютого, в Черкасах вакцинували від коронавірусу лікаря-реаніматолог, який працює в ковідному відділенні Черкаської обласної лікарні. Він став першим в Україні, хто отримав щеплення від Covid-19. Про це повідомив очільник Черкаської ОДА Олександр Скічко.
«Знайомтеся, це – Горенко Євген Васильович. Він першим в Україні отримав щеплення від ковіду. Це лікар-реаніматолог із м. Черкаси, який працює в ковідному відділенні Черкаської обласної лікарні», – написав він.
Як відомо, 23 лютого в аеропорту «Бориспіль» сів літак з першою партією вакцини від коронавірусу Oxford/AstraZeneca (Covishield). Буквально за годину до цього стало відомо, що в Україні зареєстрували вакцину Covishield для екстреного використання.
Головний санітарний лікар Віктор Ляшко назвав регіони, які першими отримають вакцину від Covid-19.
Раніше стало відомо, що Україна домовилась про 15 млн доз вакцини NovaVax. Однак вони до нас потраплять не раніше липня.
Також очільник МОЗ Максим Степанов хоче випробовувати нову індійську вакцину на українцях.