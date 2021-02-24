Перше ковід-щеплення в Україні отримав лікар із Черкас (фото)

В Україні офіційно стартувала кампанія з вакцинації проти коронавірусу

У середу, 24 лютого, в Черкасах вакцинували від коронавірусу лікаря-реаніматолог, який працює в ковідному відділенні Черкаської обласної лікарні. Він став першим в Україні, хто отримав щеплення від Covid-19. Про це повідомив очільник Черкаської ОДА Олександр Скічко.

«Знайомтеся, це – Горенко Євген Васильович. Він першим в Україні отримав щеплення від ковіду. Це лікар-реаніматолог із м. Черкаси, який працює в ковідному відділенні Черкаської обласної лікарні», – написав він.

Як відомо, 23 лютого в аеропорту «Бориспіль» сів літак з першою партією вакцини від коронавірусу Oxford/AstraZeneca (Covishield). Буквально за годину до цього стало відомо, що в Україні зареєстрували вакцину Covishield для екстреного використання.

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