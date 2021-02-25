Хто на Київщині отримав щеплення в перший день вакцинації (фото)

Кожен пацієнт після отримання вакцини деякий час буде знаходитись під наглядом лікарів

24 лютого, упродовж першого дня кампанії з вакцинації, на Київщині щеплення проти коронавірусу отримали 23 медики. Це працівники однієї мобільної бригади з імунізації, а також Броварської багатопрофільної клінічної лікарні. Про це повідомляє пресслужба Київської облдержадміністрації.

Як зазначила лікарка мобільної бригади Олена Вертен, кожен пацієнт після отримання вакцини деякий час буде знаходитись під наглядом лікарів.

«Усі пацієнти почуваються добре. За кілька днів у них може розвинутися реакція на вакцину – піднятися температура чи з’явитися слабкість. Але ці ознаки є нормальними та швидко минають. При цьому людям не потрібно хвилюватись, що вакцини можуть спричинити захворювання на Covid-19, адже вони не містять активних вірусів. Тож закликаємо вакцинуватися, адже це єдиний спосіб захиститися від Covid-19», – пояснила лікарка.

На першому етапі на Київщині провакцинують:

3657 медиків, які працюють у госпітальних базах регіону з хворими на Covid-19;

1728 працівників та мешканців інтернатів чи інших спеціалізованих закладів із догляду за літніми людьми.

Нагадаємо, першою на Київщині щеплення проти коронавірусу отримала лікарка Тетяна Шульженко, яка працює завідувачкою дорослого інфекційного відділення у Броварській багатопрофільній клінічній лікарні.

Як відомо, 23 лютого в аеропорту «Бориспіль» сів літак з першою партією вакцини від коронавіруса Oxford/AstraZeneca (Covishield). Буквально за годину до цього стало відомо, що в Україні зареєстрували вакцину Covishield для екстреного використання.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко назвав регіони, які першими отримають вакцину від Covid-19. Серед них і Київщина.

Раніше стало відомо, що Україна домовилась про 15 млн доз вакцини NovaVax. Однак вони до нас потраплять не раніше липня.

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