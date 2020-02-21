У вихідні буде ускладнено проїзд на двох мостах Києва



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На Південному та Північному мостах проводитимуться ремонтні роботи

У вихідні на Північному мосту у Києві буде частково обмежено рух у зв’язку з ремонтними роботами.

Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

Обмеження діятиме з 20:00 21 лютого до 20:00 23 лютого у напрямку станції метро «Почайна».

«…Проведемо поточний ремонт деформаційного шва у першій смузі руху у напрямку станції метро «Почайна». Під час робіт рух буде частково обмежено. Щоб менше впливати на трафік - ремонт проведемо на вихідних», - зазначили у Київавтодорі.

Також частково обмежено рух на Південному мосту.

«Старі деформаційні шви не витримують сучасного навантаження. Один із них вранці вийшов з ладу. Тому на ньому розпочали аварійні роботи. Працюємо у напрямку лівого берега. Все мають закінчити до 16:00», - повідомили у Київавтодорі.

На вихідних ремонтні роботи проводитимуться на інших деформаційних швах. Рух буде обмежено з 21:00 21 лютого до 5:00 24 лютого (у бік лівого берега).

Київавтодор перепрошує за незручності.