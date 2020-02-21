У вихідні буде ускладнено проїзд на двох мостах Києва
На Південному та Північному мостах проводитимуться ремонтні роботи
У вихідні на Північному мосту у Києві буде частково обмежено рух у зв’язку з ремонтними роботами.
Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».
Обмеження діятиме з 20:00 21 лютого до 20:00 23 лютого у напрямку станції метро «Почайна».
«…Проведемо поточний ремонт деформаційного шва у першій смузі руху у напрямку станції метро «Почайна». Під час робіт рух буде частково обмежено. Щоб менше впливати на трафік - ремонт проведемо на вихідних», - зазначили у Київавтодорі.
Також частково обмежено рух на Південному мосту.
«Старі деформаційні шви не витримують сучасного навантаження. Один із них вранці вийшов з ладу. Тому на ньому розпочали аварійні роботи. Працюємо у напрямку лівого берега. Все мають закінчити до 16:00», - повідомили у Київавтодорі.
На вихідних ремонтні роботи проводитимуться на інших деформаційних швах. Рух буде обмежено з 21:00 21 лютого до 5:00 24 лютого (у бік лівого берега).
Київавтодор перепрошує за незручності.