Цьогоріч новими клієнтами «Рівнегаз Збут» стали ще понад 1000 рівнян новини компаній



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Найбільше клієнтів «Рівнегаз Збуту» - в обласному центрі та Рівненському районі

На Рівненщині збільшилась кількість користувачів газом. За 10 місяців 2019 року понад тисячу мешканців Рівненської області обрали своїм постачальником ТОВ «Рівнегаз Збут». Тож вцілому загальна кількість побутових споживачів газу в області сягнула перевищила майже 263 тис мешканців краю, основна частка яких – клієнти з обласного центру та міст області.

Найбільше клієнтів «Рівнегаз Збуту» - в обласному центрі та Рівненському районі. Впродовж року тут майже 870 домогосподарств стали новими споживачами газу. Ще десятки нових споживачів приєдналися до товариства у містах Костопіль, Дубно та Сарни. Таке збільшення пов`язане з будівництвом нових осель у містах та районах.

«Рівняни серед усіх видів палива віддають перевагу природному газу як найдоступнішому та екологічному енергоносію, - зазначив директор «Рівнегаз Збут» Леонід Кошельник. – Разом з тим, окремі споживачі з метою економії у сільській місцевості повертаються до користування дровами як альтернативним видом палива. Тому клієнтська база перебуває в постійному русі».

Щоденно співробітники «Рівнегаз Збуту» обслуговують тисячі клієнтів у обласному центрі та в кожному районі Рівненської області, консультують, опрацьовують звернення та надають необхідну інформацію. Адже більшість поставок газу «Рівнегаз Збуту» спрямовані саме на побутових споживачів.

Втім, відчутно ускладнюють ситуацію із розрахунками багатомільйонні борги споживачів, в тому числі й отримувачів державної допомоги, а також значна кількість пільговиків і субсидіантів.

Слід зазначити, що торговельна націнка «Рівнегаз Збуту» менше 2,1 % від ціни природного газу. Тож після сплати за газ, цю націнку спрямовують на забезпечення клієнтів квитанціями, підтримку необхідних сервісів для онлайн-спілкування з клієнтами, зокрема – Особистого кабінету споживача на сайті 104.ua, а також мобільних додатків 104 MobileLight (iOS) та 104Mobile (Android), Контакт-центру та ін.