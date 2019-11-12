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    Економіка та фінанси

    З початку року служба «104» «Івано-Франківськгазу» опрацювала понад 23 тис. викликів

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    З початку року служба «104» «Івано-Франківськгазу» опрацювала понад 23 тис. викликів

    Основними причинами звернень серед споживачів Прикарпаття є витоки газу

    За 10 місяців поточного року на адресу аварійно-диспетчерської служби АТ «Івано-Франківськгаз» надійшло  понад 23 тис. викликів різного рівня небезпеки. Найбільше кількість викликів припадає на опалювальний сезон.

    Збільшення кількості викликів  спричинено самовільним встановленням споживачами газових приладів для обігріву приміщень, втручанням в конструкцію системи газопостачання та газових приладів, а також їх неналежний технічний стан.

    «Найбільше викликів надходить в опалювальний сезон. До прикладу, якщо в теплий період 9 тис. заявок за пів року, то взимку їх кількість зростає на 40%», - говорить головний інженер АТ «Івано-Франківськгаз» Андрій Витрикуш.

    Основними причинами звернень серед споживачів Прикарпаття є витоки газу, що становить майже 90% від усіх заявок. Решта викликів пов’язані  з механічними пошкодженнями та несправністю газових приладів і обладнання.

    Наразі головною проблемою аварійно-диспетчерської служби, відзначають в «Івано-Франківськгазі», залишається замортизованість транспорту. Більша половина спецавтомобілів потребує заміни. Однак коштів на це у тарифі не передбачено. В той же час, заміна застарілого транспорту дозволила б прискорити час реагування на виклики.

    Швидкість та якість реагування спеціалістів аварійно-диспетчерської служби в екстрених ситуаціях залежить від рівня їх професійної майстерності. Тому працівники «Івано-Франківськгаз» постійно  удосконалюють свої фахові навички в реальних умовах: приймають участь в огляд-конкурсах АДС, а також у тренувальних навчаннях з іншими службами екстреного реагування. Так, протягом цього року було відпрацьовано  17  тренувальних занять в умовах наближених до реальних.

    газ опалювальний сезон Івано-Франківщина
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