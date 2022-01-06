Вартість біткоїна різко змінилася через події в Казахстані

У Казахстані перебуває велика кількість потужностей з видобутку криптовалюти

Через продовження протестів і мародерства в Казахстані, вартість криптовалюти біткоїна знизилася більш ніж на 4%, до $43 тис. Різке падіння ціни криптовалюти пов'язано з тим, що в Казахстані перебуває велика кількість потужностей з її видобутку. Про це свідчать дані порталу Coindesk.

У країні, де зосереджено близько 18% усіх світових потужностей з видобутку біткоїнів, сталося відключення інтернету. Крім того, нещодавно туди перевезли близько 90 тис. комп'ютерів для майнінгу з Китаю, оскільки у КНР будь-яка діяльність із криптовалютами стала незаконною.

Нагадаємо, співзасновник Celsius Network запропонував нагородити Нобелівською премією творця біткоїна.

Також нещодавно посадовець Європейського центробанку дав несподівану характеристику криптовалютам.

Офіційний курс гривні до долара на 6 січня 2022 року встановлений на рівні 27,45 грн за долар. Курс долара до гривні виріс до максимуму за пів року.