26 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Міжнародний день парашустиста відзначається 26 грудня, але в деяких державах, що колись входили до СРСР, це свято відзначають 26 липня

Жінкам забороняється займатися рукоділлям

26 липня відзначається День Незалежності Мальдів, День парашутиста, День Незалежності республіки Ліберії та День системного адміністратора. Віряни вшановують пам'ять святих мучеників Єрмолая, Єрміппа і Єрмократа Нікомидійських.

День Незалежності Мальдівської Республіки

Мальдіви, найменша мусульманська країна у світі і є найнижчою країною у світі. Рівень землі в державі становить в середньому 1,5 метра над рівнем моря, а її найвища точка, місце на острові Вілліллілі – 2,3 метра над рівнем моря. Мальдівці турбуються про можливість затоплення, особливо зараз, коли продовжує наростати зміна клімату. 99% території Мальдівської держави – це вода. Країна слідує за британською системою освіти і має приголомшливий рівень грамотності – 98%.

Острівні курорти на Мальдівах – одне з найбезпечніших місць для подорожей на планеті, оскільки вони у значній мірі ізольовані. Слово «атол» походить від слова «дивехи» і означає кільцеподібний кораловий острів навколо лагуни. Багато країн світу встановили вихідні в суботу та неділю. Мальдіви, як і інші мусульманські країни, проводять вихідні у п’ятницю та суботу.

Держава відзначає свій День Незалежності 26 липня. Це шановне державне і національне свято на Мальдівах. Країна потрапила під британський протекторат у 1887 році. Тоді султан Мальдів підписав угоду про захист з британським губернатором Цейлону. Острови зберегли внутрішнє самоврядування, проте втратили свій суверенітет у закордонних справах.

День Незалежності Республіки Ліберія

Країна стала першою в Африці на південь від Сахари, яка досягла четвертої цілі розвитку, визначеної в Декларації тисячоліття, а саме, скорочення дитячої смертності серед дітей до п’яти років на щонайменше дві третини в період з 1990 по 2015 рік.

Республіка Ліберія, що колись була американською колонією, проголосила свою незалежність у 1847 році під тиском Великобританії. США неохоче визнали суверенітет Ліберії, зробивши її першою демократичною республікою в Африці. Конституція Ліберії була створена за зразком Конституції США та затверджена в 1848 році. Першим президентом Ліберії був обраний Джозеф Дженкінс Робертс.

У 1816 році американець Роберт Фінлі заснував організацію для повернення звільнених афроамериканських рабів в Африку. У 1820 році перші з них прибули з США в британську колонію Сьєрра-Леоне. У 1821 році організація заснувала колонію Ліберії на південь від Сьєрра-Леоне як нову батьківщину для колишніх рабів поза британською юрисдикцією.

З 1822 року і до Громадянської війни в США в Ліберії оселилося близько 15 000 афроамериканців. Незалежність була проголошена у 1847 році, а Ліберія активно підтримала Великобританію в боротьбі з незаконною работоргівлею в Західній Африці. США офіційно визнали Ліберію в 1862 році.

У країні досі зберігаються записи про найдовше стабільне правління однієї політичної партії з незвичайною назвою – Партія істинного віга.

День парашутиста

Ідея парашута виникла ще в XV столітті завдяки генію Леонардо да Вінчі. Його ескізи довели, що винахідник передбачив принцип дії сучасного парашута. Це свято поширене на території колишнього СРСР, а ще є міжнародний день у грудні. Історія парашута – це яскравий приклад того, як людська допитливість і прагнення до пізнання привели до створення складного технічного пристрою.

День системного адміністратора

День системного адміністратора, який відзначається 26 липня, є важливим святом для професіоналів, які відповідають за безперебійну роботу комп'ютерних систем і мереж. Це свято є можливістю визнати й відзначити працівників, що забезпечують належне функціонування інформаційних технологій в організаціях.

Системні адміністратори грають ключову роль у підтримці ІТ-інфраструктури. Вони займаються налаштуванням і підтримкою обладнання та програмного забезпечення, що включає установку серверів і робочих станцій, а також їхню конфігурацію для забезпечення належної роботи. Їхня робота також полягає в управлінні мережами, де вони створюють і підтримують мережеві структури, забезпечуючи їхню безпеку та надійність.

Крім того, системні адміністратори займаються захистом даних, реалізуючи заходи проти несанкціонованого доступу та вірусних загроз, а також впроваджують системи резервного копіювання і відновлення інформації. Вони також відповідають за технічну підтримку користувачів, допомагаючи їм вирішувати проблеми з комп'ютерами і програмами.

День системного адміністратора – це чудова нагода висловити подяку і визнання за їхні зусилля.

Яке сьогодні релігійне свято

26 липня за новим церковним календарем (8 серпня за старим) вшановується пам'ять священномучеників Єрмолая, Єрміппа і Єрмократа Нікомидійських, які постраждали за свою віру в IV столітті. Єрмолай народився в III столітті в Нікомидії. Після хрещення він став пресвітером і активно проповідував християнство. В той час, коли християни зазнавали переслідувань, Єрмолай разом зі своїми сподвижниками, Єрміппом і Єрмократом, змушені були ховатися. Однак Єрмолай не залишав своєї місії і продовжував проповідувати віру, привертаючи до християнства все більше людей. Серед його учнів був також відомий цілитель і великомученик Пантелеймон, якого, за переказами, навчив лікувати саме Єрмолай. Коли Пантелеймона було заарештовано, він здав ім'я свого наставника Єрмолая та місце його укриття. Внаслідок цього Єрмолай і його сподвижники були затримані і невдовзі страчені

Що не можна робити цього дня

Жінкам забороняється займатися рукоділлям.

Не можна виходити на город чи в поле.

Не варто пліткувати і лінуватися.

Народні прикмети

Ластівки літають біля самої води – чекайте на дощ.

Вранці сильна роса – буде гроза.

Липа вже пожовтіла – осінь прийде рано.

Пам’ятні події 26 липня

811 – у битві з болгарами загинув візантійський імператор Нікіфор I Фока.

1309 – Генріх VII визнаний папою Климентом V королем Священної Римської імперії.

1611 – шведське військо під керівництвом увійшло до Новгорода. Новгородські бояри підписали зі шведами угоду про підтримку кандидатури сина шведського короля на царський престол в Московському царстві та виходу Новгородських земель із підпорядкування Москві.

1648 – під Старокостянтиновим козацькі полки на чолі з Максимом Кривоносом розбили польське військо Яреми Вишневецького.

1657 – на Чигиринській раді Іван Виговський обраний новим гетьманом до часу повноліття Юрія Хмельницького.

1708 – поблизу Білої Церкви стратили полковника Василя Кочубея — за наказом гетьмана Івана Мазепи за зраду на користь Петра I.

1709 – Петро I після перемоги у Полтавській битві прибував до Києва.

1770 – під час російсько-турецької війни корпус генерала Репніна взяв фортецю Ізмаїл.

1788 – Нью-Йорк став 11-м штатом США.

1847 – проголошена Республіка Ліберія — перша незалежна держава в чорній Африці.

1866 – у Нікольсбурзі підписано мирну угоду між Австрійською імперією та Королівством Пруссія.

1887 – у Варшаві опублікований перший підручник мови есперанто.

1914 – Австро-Угорщина оголошує загальну мобілізацію та концентрує війська на кордоні з Російською імперією.

1925 – перший політ першого радянського пасажирського літака «К-1» конструктора Костянтина Калініна.

1929 – на екрани вийшов фільм Олександра Довженка «Арсенал».

1945 – на маріупольському заводі «Азовсталь» відбудували першу домну.

1948 – Велика Британія та США підписали умови реалізації «плана Маршалла».

1951 – у Новгороді знайдено перші Берестяні грамоти.

1956 – президент Єгипту Гамаль Абдель Насер оголосив про націоналізацію Суецького каналу. Це спричинило міжнародну кризу, яка згодом переросла у війну проти Єгипту.

1957 – СРСР запустив першу міжконтинентальну багатоступеневу балістичну ракету.

1965 – проголошено незалежність Мальдівських Островів.

1995 – представники 15 країн Євросоюзу підписали Конвенцію про створення Європолу – організації, покликаної координувати дії поліції країн ЄС у боротьбі зі злочинністю.

2016 – напад на пансіонат для інвалідів «Цукуї Ямаюрі Ен» в японському місті Сагаміхара – озброєний ножем зловмисник вночі увійшов до будівлі пансіонату і напав на людей, які там знаходилися. Загинуло 19 осіб.

2016 – терористична атака на церкву у Руані (Франція) – вбито священника.

2016 – Гілларі Клінтон стала першою в історії США жінкою – кандидатом на посаду президента.

Іменини

День ангела сьогодні святкують: Гнат, Сергій, Федір.