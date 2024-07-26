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26 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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26 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Міжнародний день парашустиста відзначається 26 грудня, але в деяких державах, що колись входили до СРСР, це свято відзначають 26 липня
фото: depositphotos.com

Жінкам забороняється займатися рукоділлям

26 липня відзначається День Незалежності Мальдів, День парашутиста, День Незалежності республіки Ліберії та День системного адміністратора. Віряни вшановують пам'ять святих мучеників Єрмолая, Єрміппа і Єрмократа Нікомидійських.

День Незалежності Мальдівської Республіки

26 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1
dilovamova.com/

Мальдіви, найменша мусульманська країна у світі і є найнижчою країною у світі. Рівень землі в державі становить в середньому 1,5 метра над рівнем моря, а її найвища точка, місце на острові Вілліллілі – 2,3 метра над рівнем моря. Мальдівці турбуються про можливість затоплення, особливо зараз, коли продовжує наростати зміна клімату. 99% території Мальдівської держави – це вода. Країна слідує за британською системою освіти і має приголомшливий рівень грамотності – 98%.

Острівні курорти на Мальдівах – одне з найбезпечніших місць для подорожей на планеті, оскільки вони у значній мірі ізольовані. Слово «атол» походить від слова «дивехи» і означає кільцеподібний кораловий острів навколо лагуни. Багато країн світу встановили вихідні в суботу та неділю. Мальдіви, як і інші мусульманські країни, проводять вихідні у п’ятницю та суботу.

Держава відзначає свій День Незалежності 26 липня. Це шановне державне і національне свято на Мальдівах. Країна потрапила під британський протекторат у 1887 році. Тоді султан Мальдів підписав угоду про захист з британським губернатором Цейлону. Острови зберегли внутрішнє самоврядування, проте втратили свій суверенітет у закордонних справах.

День Незалежності Республіки Ліберія

26 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Країна стала першою в Африці на південь від Сахари, яка досягла четвертої цілі розвитку, визначеної в Декларації тисячоліття, а саме, скорочення дитячої смертності серед дітей до п’яти років на щонайменше дві третини в період з 1990 по 2015 рік.

Республіка Ліберія, що колись була американською колонією, проголосила свою незалежність у 1847 році під тиском Великобританії. США неохоче визнали суверенітет Ліберії, зробивши її першою демократичною республікою в Африці. Конституція Ліберії була створена за зразком Конституції США та затверджена в 1848 році. Першим президентом Ліберії був обраний Джозеф Дженкінс Робертс.

У 1816 році американець Роберт Фінлі заснував організацію для повернення звільнених афроамериканських рабів в Африку. У 1820 році перші з них прибули з США в британську колонію Сьєрра-Леоне. У 1821 році організація заснувала колонію Ліберії на південь від Сьєрра-Леоне як нову батьківщину для колишніх рабів поза британською юрисдикцією.

З 1822 року і до Громадянської війни в США в Ліберії оселилося близько 15 000 афроамериканців. Незалежність була проголошена у 1847 році, а Ліберія активно підтримала Великобританію в боротьбі з незаконною работоргівлею в Західній Африці. США офіційно визнали Ліберію в 1862 році.

У країні досі зберігаються записи про найдовше стабільне правління однієї політичної партії з незвичайною назвою – Партія істинного віга.

День парашутиста

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Ідея парашута виникла ще в XV столітті завдяки генію Леонардо да Вінчі. Його ескізи довели, що винахідник передбачив принцип дії сучасного парашута. Це свято поширене на території колишнього СРСР, а ще є міжнародний день у грудні. Історія парашута – це яскравий приклад того, як людська допитливість і прагнення до пізнання привели до створення складного технічного пристрою. 

День системного адміністратора

26 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4
poltava.to

День системного адміністратора, який відзначається 26 липня, є важливим святом для професіоналів, які відповідають за безперебійну роботу комп'ютерних систем і мереж. Це свято є можливістю визнати й відзначити працівників, що забезпечують належне функціонування інформаційних технологій в організаціях.

Системні адміністратори грають ключову роль у підтримці ІТ-інфраструктури. Вони займаються налаштуванням і підтримкою обладнання та програмного забезпечення, що включає установку серверів і робочих станцій, а також їхню конфігурацію для забезпечення належної роботи. Їхня робота також полягає в управлінні мережами, де вони створюють і підтримують мережеві структури, забезпечуючи їхню безпеку та надійність.

Крім того, системні адміністратори займаються захистом даних, реалізуючи заходи проти несанкціонованого доступу та вірусних загроз, а також впроваджують системи резервного копіювання і відновлення інформації. Вони також відповідають за технічну підтримку користувачів, допомагаючи їм вирішувати проблеми з комп'ютерами і програмами.

День системного адміністратора – це чудова нагода висловити подяку і визнання за їхні зусилля.

Яке сьогодні релігійне свято

26 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 5
tatmitropolia.ru

26 липня за новим церковним календарем (8 серпня за старим) вшановується пам'ять священномучеників Єрмолая, Єрміппа і Єрмократа Нікомидійських, які постраждали за свою віру в IV столітті. Єрмолай народився в III столітті в Нікомидії. Після хрещення він став пресвітером і активно проповідував християнство. В той час, коли християни зазнавали переслідувань, Єрмолай разом зі своїми сподвижниками, Єрміппом і Єрмократом, змушені були ховатися. Однак Єрмолай не залишав своєї місії і продовжував проповідувати віру, привертаючи до християнства все більше людей. Серед його учнів був також відомий цілитель і великомученик Пантелеймон, якого, за переказами, навчив лікувати саме Єрмолай. Коли Пантелеймона було заарештовано, він здав ім'я свого наставника Єрмолая та місце його укриття. Внаслідок цього Єрмолай і його сподвижники були затримані і невдовзі страчені

Що не можна робити цього дня

  • Жінкам забороняється займатися рукоділлям.
  • Не можна виходити на город чи в поле.
  • Не варто пліткувати і лінуватися.

Народні прикмети

  • Ластівки літають біля самої води – чекайте на дощ.
  • Вранці сильна роса – буде гроза.
  • Липа вже пожовтіла – осінь прийде рано.

Пам’ятні події 26 липня

  • 811 – у битві з болгарами загинув візантійський імператор Нікіфор I Фока.
  • 1309 – Генріх VII визнаний папою Климентом V королем Священної Римської імперії.
  • 1611 – шведське військо під керівництвом увійшло до Новгорода. Новгородські бояри підписали зі шведами угоду про підтримку кандидатури сина шведського короля на царський престол в Московському царстві та виходу Новгородських земель із підпорядкування Москві.
  • 1648 – під Старокостянтиновим козацькі полки на чолі з Максимом Кривоносом розбили польське військо Яреми Вишневецького.
  • 1657 – на Чигиринській раді Іван Виговський обраний новим гетьманом до часу повноліття Юрія Хмельницького.
  • 1708 – поблизу Білої Церкви стратили полковника Василя Кочубея — за наказом гетьмана Івана Мазепи за зраду на користь Петра I.
  • 1709 – Петро I після перемоги у Полтавській битві прибував до Києва.
  • 1770 – під час російсько-турецької війни корпус генерала Репніна взяв фортецю Ізмаїл.
  • 1788 – Нью-Йорк став 11-м штатом США.
  • 1847 – проголошена Республіка Ліберія — перша незалежна держава в чорній Африці.
  • 1866 – у Нікольсбурзі підписано мирну угоду між Австрійською імперією та Королівством Пруссія.
  • 1887 – у Варшаві опублікований перший підручник мови есперанто.
  • 1914 – Австро-Угорщина оголошує загальну мобілізацію та концентрує війська на кордоні з Російською імперією.
  • 1925 – перший політ першого радянського пасажирського літака «К-1» конструктора Костянтина Калініна.
  • 1929 – на екрани вийшов фільм Олександра Довженка «Арсенал».
  • 1945 – на маріупольському заводі «Азовсталь» відбудували першу домну.
  • 1948 – Велика Британія та США підписали умови реалізації «плана Маршалла».
  • 1951 – у Новгороді знайдено перші Берестяні грамоти.
  • 1956 – президент Єгипту Гамаль Абдель Насер оголосив про націоналізацію Суецького каналу. Це спричинило міжнародну кризу, яка згодом переросла у війну проти Єгипту.
  • 1957 – СРСР запустив першу міжконтинентальну багатоступеневу балістичну ракету.
  • 1965 – проголошено незалежність Мальдівських Островів.
  • 1995 – представники 15 країн Євросоюзу підписали Конвенцію про створення Європолу – організації, покликаної координувати дії поліції країн ЄС у боротьбі зі злочинністю.
  • 2016 – напад на пансіонат для інвалідів «Цукуї Ямаюрі Ен» в японському місті Сагаміхара – озброєний ножем зловмисник вночі увійшов до будівлі пансіонату і напав на людей, які там знаходилися. Загинуло 19 осіб.
  • 2016 – терористична атака на церкву у Руані (Франція) – вбито священника.
  • 2016 – Гілларі Клінтон стала першою в історії США жінкою – кандидатом на посаду президента.

Іменини

День ангела сьогодні святкують: Гнат, Сергій, Федір.

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Теги: Україна свято липень

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