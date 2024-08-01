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Скільки відсотків українців довіряють Зеленському: результати опитування

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Скільки відсотків українців довіряють Зеленському: результати опитування
Довіра до Зеленського залишається відносно високою
фото: glavcom.ua

За даними опитування, Збройні Сили України продовжують мати велику довіру українців

45% українців довірять уряду та президенту України Володимиру Зеленському. Про це свідчать дані опитування Національного демократичного інституту (НДІ).

«Довіра до уряду та президента В. Зеленського залишається відносно високою порівняно з опитуваннями, проведеними до початку повномасштабного вторгнення. З грудня 2021 року, коли довіра складала 18%, цей показник різко зріс після початку повномасштабного вторгнення та наразі стабілізувався на рівні 45%», – йдеться у дослідженні.

За даними опитування, Збройні Сили України продовжують мати велику довіру українців: 91% довіряють армії й жоден опитуваний не заявив про недовіру ЗСУ.

Також 72% українців заявляють, що вибори повинні відбутися лише після закінчення війни. 

Нагадаємо, що більшість українців негативно висловлюється, коли чують від когось слова «Росія» чи «прості мешканці Росії». З'ясувалося, якщо українцям сказати про «простих мешканців Росії», то у 80% опитаних спадають на думку негативні асоціації. 6% респондентів кажуть, що вони мислять нейтрально чи позитивно у цьому випадку, а 14% не мають жодної думки.

Також більшість українців вважають, що вже настав час для офіційних перемовин з Росією. Однак, мінімальною умовою для укладання з Росією мирної угоди для населення є звільнення України від російських військ у кордонах 1991 року. 

Переважна більшість (76%) упевнена, що Путін допускає мир лише на власних умовах. Водночас захід України практично віддзеркалив середньостатистичний показник (75%). Центр відзначився тим, що більше за інших схильний не довіряти тому, що Путін піде на якісь поступки Україні (84%), а жителі сходу (73%) вірять у це ненабагато менше, ніж жителі західного регіону.

До слова, Україна готова передавати свої пропозиції Росії за допомогою третіх країн, однак для того, щоб дійсно стати посередником в цій війні країнам варто серйозно налаштуватись на цю роботу. Про це заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

Водночас агресивна поведінка Кремля свідчить про те, що не можна допускати чогось на кшталт Мінських угод. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

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Теги: Володимир Зеленський соцопитування Україна українці ЗСУ

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