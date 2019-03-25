Близько 160 тис. клієнтів «Харківгаз Збуту» отримають монетизовану субсидію



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В разі економного використання блакитного палива частина субсидії залишиться у розпорядженні споживачів

Близько 160 тис. родин Харківської області в березні отримають субсидію на газ грошима. Ці кошти необхідно спрямувати на оплату спожитого в лютому 2019 року блакитного палива. В разі економного використання блакитного палива частина субсидії залишиться у розпорядженні споживача. Але при заборгованості за газ, органи соціального захисту припиняють нарахування субсидії. Тому для отримання грошової державної допомоги необхідно оплатити існуючі борги. Станом на 1 березня 2019 року в Харківській області заборгованість субсидіантів за використаний газ складає 340 млн. грн.

Клієнти ТОВ «Харківгаз Збут», яким субсидія була призначена до 31.12.2018 р., отримають монетизовану державну допомогу на оплату за газ. Монетизована субсидія виплачуватиметься:

- пенсіонерам – Пенсійним фондом України разом з пенсійною виплатою;

- особам, які не одержують пенсію – АТ «Ощадбанк», шляхом виплати субсидії через банківський грошовий переказ.

Отримавши субсидію готівкою, споживачі мають самостійно оплатити всю вартість послуг газопостачання. Наявність простроченої заборгованості, що перевищує 340 грн, може стати причиною позбавлення державної допомоги. Про споживачів-боржників та розмір їх заборгованості, ТОВ «Харківгаз Збут» повинен щомісяця інформувати управління з питань соціального захисту населення.

«Раніше управління з питань соціального захисту населення надавали газовій компанії реєстри субсидіантів, з визначеним розміром виділеної ним допомоги. Ця субсидія зараховувалась ТОВ «Харківгаз Збут» на особисті рахунки споживачів. Після монетизації - субсидіант буде самостійно отримувати державну допомогу та здійснювати повну оплату за спожитий газ», - зазначила начальник відділу розрахунків ТОВ «Харківгаз Збут» Тетяна Харченко.

ТОВ «Харківгаз Збут» підтримує монетизацію субсидій та вважає її важливим кроком створення ринку газу для побутових споживачів. Проте, існує ризик витрати споживачами отриманої субсидії не за її призначенням. Субсидія надається малозабезпеченим громадянам, які в опалювальний сезон відчувають найбільше навантаження на сімейний бюджет. Крім того, в цьому опалювальному сезоні були зменшені соціальні нормативи використання природного газу, на які поширюється субсидія. Тож витрати отриманих субсидій не за призначенням призведуть до позбавлення субсидіантів державних допомог через борги.