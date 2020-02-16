Близько 20% приватних грошових переказів в Україну у 2019 році надійшли зі США, – НБУ



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Найбільші обсяги транскордонних переказів здійснено з використанням систем переказу коштів – резидентів США

«Україна залишається країною-реципієнтом транскордонних переказів», – НБУ

За попередніми оцінками Національного банку, у 2019 році обсяг приватних переказів в Україну офіційними та неформальними каналами становив майже 12 млрд дол. 18% коштів надійшло зі США.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зокрема, за попередніми даними фінустанови, у 2019 році обсяг приватних переказів офіційними та неформальними каналами становив в Україну з-за кордону – майже 12 млрд дол. США у еквіваленті, з України за кордон – майже 600 млн дол. США у еквіваленті.

З них через системи переказу коштів надійшло в Україну – майже 2,3 млрд дол. США у еквіваленті, тобто приблизно п’ята частина усіх приватних переказів в Україну, а з України – майже 400 млн дол. США у еквіваленті, тобто приблизно дві третини усіх приватних переказів з України.

У розрізі країн обсяг переказів, що здійснено через системи переказу коштів, розподілився таким чином: в Україну:

із США – 18%;

з Ізраїлю – 14%;

з Італії – 9%;

із Росії – 7%;

із Польщі – 7%;

з інших 219 країн – 45%;

з України:

до Росії – 31%;

до Грузії – 11%;

до Азербайджану – 6%;

до Китаю – 5%;

до Узбекистану – 5%;

до інших 195 країн – 42%.

Найбільші обсяги транскордонних переказів здійснено з використанням систем переказу коштів – резидентів США: 93% – в Україну та 96 % – з України.

«Україна залишається країною-реципієнтом транскордонних переказів. Упродовж 2019 року сума коштів, отриманих в Україні з використанням міжнародних систем переказу коштів, майже у шість разів перевищує суму коштів, відправлених за її межі», – прокоментували інформацію в НБУ.