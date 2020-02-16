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    Економіка та фінанси

    Близько 20% приватних грошових переказів в Україну у 2019 році надійшли зі США, – НБУ

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    Найбільші обсяги транскордонних переказів здійснено з використанням систем переказу коштів &ndash; резидентів США - Близько 20% приватних грошових переказів в Україну у 2019 році надійшли зі США, – НБУ
    Найбільші обсяги транскордонних переказів здійснено з використанням систем переказу коштів – резидентів США

    «Україна залишається країною-реципієнтом транскордонних переказів», – НБУ

    За попередніми оцінками Національного банку, у 2019 році обсяг приватних переказів в Україну офіційними та неформальними каналами становив майже 12 млрд дол. 18% коштів надійшло зі США.

    Про це повідомляє пресслужба НБУ.

    Зокрема, за попередніми даними фінустанови, у 2019 році обсяг приватних переказів офіційними та неформальними каналами становив в Україну з-за кордону – майже 12 млрд дол. США у еквіваленті, з України за кордон – майже 600 млн дол. США у еквіваленті.

    З них через системи переказу коштів надійшло в Україну – майже 2,3 млрд дол. США у еквіваленті, тобто приблизно п’ята частина усіх приватних переказів в Україну, а з України – майже 400 млн дол. США у еквіваленті, тобто приблизно дві третини усіх приватних переказів з України.

    У розрізі країн обсяг переказів, що здійснено через системи переказу коштів, розподілився таким чином: в Україну:

    • із США – 18%;
    • з Ізраїлю – 14%;
    • з Італії – 9%;
    • із Росії – 7%;
    • із Польщі – 7%;
    • з інших 219 країн – 45%;
    • з України:
    • до Росії – 31%;
    • до Грузії – 11%;
    • до Азербайджану – 6%;
    • до Китаю – 5%;
    • до Узбекистану – 5%;
    • до інших 195 країн – 42%.

    Найбільші обсяги транскордонних переказів здійснено з використанням систем переказу коштів – резидентів США: 93% – в Україну та 96 % – з України.

    «Україна залишається країною-реципієнтом транскордонних переказів. Упродовж 2019 року сума коштів, отриманих в Україні з використанням міжнародних систем переказу коштів, майже у шість разів перевищує суму коштів, відправлених за її межі», – прокоментували інформацію в НБУ.

    США гроші Україна
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