  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві спецназ затримав кримінального авторитета на прізвисько «Клоун» (відео)

    • Розсилка
    <span>Анісімова звинувачують у створенні злочинного угруповання, розкраданні бюджетних грошей, незаконному поводженні зі зброєю та вимаганні</span> - У Києві спецназ затримав кримінального авторитета на прізвисько «Клоун» (відео)
    Анісімова звинувачують у створенні злочинного угруповання, розкраданні бюджетних грошей, незаконному поводженні зі зброєю та вимаганні

    Євген Анісімов знаходиться в розшуку з 2014 року

    У Києві затримали кримінального авторитета Євгена Анісімов, який був «наглядачем» часів пправління президента-втікача Віктора Януковича.

    Про це написав український бізнесмен і власник алкогольного холдинга Global Spirits Євген Черняк на своїй сторінці в Facebook.

    «20 хвилин тому Анісімова-Клоуна затримали у Києві. Цікава деталь, здав Анісімова його найближчий соратник. Від великої винагороди відмовився! Заявив мені особисто, що впевнений, що за такого покидька навіть соромно брати гроші», – написав Черняк в Facebook.

    1_11
    2_08

    Черняк також опублікував відео затримання «Анісіма».

    Євген Анісімов знаходиться в розшуку з 2014 року. Його звинувачують у створенні злочинного угруповання, розкраданні бюджетних грошей, незаконному поводженні зі зброєю та вимаганні.

    Нагадаємо, суд дав дозвіл на затримання втікача екс-нардепа Дмитра Святаша.

    суд кримінал гроші поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ