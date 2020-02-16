У Києві спецназ затримав кримінального авторитета на прізвисько «Клоун» (відео)



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Анісімова звинувачують у створенні злочинного угруповання, розкраданні бюджетних грошей, незаконному поводженні зі зброєю та вимаганні

Євген Анісімов знаходиться в розшуку з 2014 року

У Києві затримали кримінального авторитета Євгена Анісімов, який був «наглядачем» часів пправління президента-втікача Віктора Януковича.

Про це написав український бізнесмен і власник алкогольного холдинга Global Spirits Євген Черняк на своїй сторінці в Facebook.

«20 хвилин тому Анісімова-Клоуна затримали у Києві. Цікава деталь, здав Анісімова його найближчий соратник. Від великої винагороди відмовився! Заявив мені особисто, що впевнений, що за такого покидька навіть соромно брати гроші», – написав Черняк в Facebook.

Черняк також опублікував відео затримання «Анісіма».

Євген Анісімов знаходиться в розшуку з 2014 року. Його звинувачують у створенні злочинного угруповання, розкраданні бюджетних грошей, незаконному поводженні зі зброєю та вимаганні.

Нагадаємо, суд дав дозвіл на затримання втікача екс-нардепа Дмитра Святаша.