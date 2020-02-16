«Вбивця» Tesla Cybertruck. В мережі анонсували електропікап Nikola Badger



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Електропікап Nikola Badger отримає чотири роздільних електродвигуни в колесах Фото: CNET

Особливістю кросовера є його значний запас автономного ходу в 960 кілометрів

У США анонсований чергового конкурента Tesla Cybertruck. Компанія, Nikola Corporation, відома в Північній Америці різними електричними автомобілями, серед яких вантажівки, багі, позашляховики і навіть гідроцикл, анонсувала свій електричний пікап Nikola Badger. Особливістю кросовера є його значний запас автономного ходу в 960 кілометрів. Новинку обіцяють представити публіці восени 2020 року.

Секрет вражаючого ходу в гібридній платформі, яка працює на водні – вона дозволяє збільшити дальність подорожі. Грубо кажучи, це не повноцінний електропікап. Але електрична установка у нього є – на ній Nikola Badger здатний проїхати 480 кілометрів.

Виходить, що для щоденних поїздок Nikola Badger можна буде заряджати звичайним електрозарядом, а при необхідності відправитися в більш тривалу поїздку на вихідні – заправитись воднем. Компанія планує розгорнути мережу з 700 таких заправок на території США.

Електропікап Nikola Badger отримає чотири роздільних електродвигуни в колесах, які забезпечать водієві незалежний повний привід Independent Wheel Drive. Пікова сумарна потужність рухової установки становить 906 к.с., постійна потужність – 455 к.с., крутний момент – 1330 Нм.

Пікап зможе розганятися до 100 км/год за 2,9 секунди, долати 50-градусні підйоми і буксирувати причіп вагою до 3,6 тонни (8000 фунтів), а також надає в розпорядження власника електричну розетку на 15 кВт для живлення інструментів, побутових приладів, освітлення.

Офіційний анонс моделі Nikola Badger відбудеться у вересні 2020 року в рамках заходу Nikola World 2020 року, тоді ж стартує обмежене передзамовлення.