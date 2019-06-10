Блогер заявив, що представник Зеленського в Кабміні використовує «лижних інструкторів»



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Прем'єр-міністр Гройсман заявив, що НКРЕКП підготувала всю нормативну базу, яка необхідна для запуску з 1 липня нової моделі ринку електроенергії

Герус не писатиме, що введення ринку електроенергії невигідно Коломойському. Для легалізації його позиції доводиться користуватися послугами різних контор, - Духлій

Для обґрунтування економічної необхідності перенесення ринку електроенергії представник президента Зеленського в Кабінеті міністрів використовує звіти екологічної ініціативи. Про це написав блогер Філіп Духлій на своїй сторінці в Facebook.

«Герус не писатиме, що введення ринку електроенергії невигідно Коломойському і його феросплавному бізнесу. Для легалізації позиції доводиться користуватися послугами різних контор. Наприклад Low Carbon Ukraine (LCU), яка фінансується урядом Німеччини, як екологічний проект (є частина Міжнародної кліматичної ініціативи (IKI) і фінансується федеральним міністерством з питань довкілля, збереження природи та радіаційної безпеки (відповідно до рішення Бундестагу ФРН), але раптом, починає розбиратися в питаннях ринку електроенергії і дає аж ... два слайди з прямокутниками і стрілочками», - пише Духлій.

На думку автора, ця ситуація нагадує конфуз періоду прем'єрства Миколи Азарова, що трапився під час підписання угоди з іспанською Gas Natural Fenosa в якості основного інвестора будівництва терміналу з прийому зрідженого газу (LNG) на узбережжі Чорного моря. Тоді, як виявилося, підписантом виступив лижний інструктор з Барселони Хорді Сарда Бонвехі.

«Чергові «лижні інструктори» і фахівці широкого профілю в вузьких колах. Страшно уявити, що буде, коли ЗЕелені доберуться до уряду. Хто буде консультувати з розміщення єврооблігацій? Балетна трупа або експерти міжнародного антидопінгового агентства?», - зазначив він.

Раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що НКРЕКП підготувала всю нормативну базу, яка необхідна для запуску з 1 липня нової моделі ринку електроенергії. Для населення ціна на електроенергію з введенням ринку збільшитися не повинна.

Нагадаємо, другий етап нового ринку електроенергії відповідно до Закону України «Про ринок електроенергії» повинен бути запущений 1 липня 2019 року. Запуск ринку електроенергії є умовою програми співпраці України з Міжнародним валютним фондом (МВФ), згідно з якою планується отримати в поточному році 2,5 млрд доларів кредиту, а також надання макрофінансової допомоги від Європейського Союзу (ЄС) в розмірі 500 млн євро.

Як повідомлялося, депутат Верховної Ради України Мустафа Найєм заявив, що близький до президента України Володимира Зеленського бізнесмен Ігор Коломойський намагається заблокувати ринок електроенергії, оскільки його запуск загрожує йому мільярдними втратами.