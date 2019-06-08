Голова «Черкасиобленерго» заявив, що його хочуть прибрати із посади



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Олег Самчук зазначив, що «Черкасиобленерго» намагаються знищити

Мирові угоди ПАТ «Черкасиобленерго» та ПАТ «Азот», якими встановлено графік погашення заборгованості перед енергетичною компанією, були публічними, їх затвердили Черкаська обласна та міська ради і підтримали народні депутати України та очільник ОДА. Про це під час пресконференції в агентстві «Інтерфакс-Україна» повідомив голова Правління ПАТ «Черкасиобленерго» Олег Самчук.

«Проти мене почалася брудна інформаційна кампанія, мовляв, я фактично дозволив списати заборгованість «Азоту» перед «Черкасиобленерго» на загальну суму 1,276 млрд грн в рамках цих мирових угод. Але це неправда. За мировими угодами гроші почали повертатися в державу. Щомісяця 9,8 млн грн заходять з «Азот» на спецрахунок «Черкасиобленерго» і повністю переходять в ДП «Енергоринок». Підтримка цих мирових угод відбулася на самому високому політичному рівні, також їх затвердив Господарський суд Черкаської області. Загалом мета - прибрати мене із посади та повернути колишню т.в.о. голови правління Світлану Кузмінську, яка своїм керівництвом 2015- 2016 років вивела з підприємства ці кошти. Сьогодні за мною правда і колектив», - відзначив Олег Самчук.

За словами голови профкому «Черкасиобленерго» Олександра Чорного, декілька років тому ситуація на підприємстві була дуже важкою, адже масово звільнялися працівники, а той же «Азот» навіть не платив кошти за поточне споживання електроенергії, а це близька 80 млн грн щомісяця.

«Найбільший потенціал будь-якого підприємства – це люди. Коли настала загроза, що фактично вже не було кому працювати, то ситуація стала критичною. У будь-який момент міг статися колапс на енергетичному ринку. А працівники, що залишилися на підприємстві, декілька місяців не отримували зарплати.

Саме із такої ситуації на «Черкасиобленерго» почав працювати Олег Самчук, який зумів перезавантажити роботу підприємства, а колектив йому довірився. Наразі результат очевидний: боргів із зарплати немає, із Азотом» укладені мирові угоди, оновлюється інфраструктура, покращується якість надання послуг», - відзначив Олександр Чорний.

Також про підтримку Олега Самчука на заході публічно заявив народний депутат Олег Петренко, який свого також активно відстоював інтереси «Черкасиобленерго», коли відбувався конфлікт із Світланою Кузмінською.

Голова правління ПАТ «Черкасиобленерго» Олег Самчук заявив, що наразі готує позови до суду про захист честі, гідності та ділової репутації щодо наклепів зі сторони опонентів. Представник активу трудового колективу Віктор Антонюк заявив, що колектив підприємства зробить усе можливе, щоб Світлана Кузмінська не повернулася на посаду.