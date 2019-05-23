Частка ДТЕК у поставках електроенергії після покупки двох обленерго не зросла - експерт



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Антимонопольний комітет України на засіданні 25 квітня 2019 року дав дозвіл компанії «ДТЕК Нафтогаз» на придбання 16,77% акцій АТ «Одесаобленерго» і 24,99% акцій ПрАТ «Київобленерго»

Придбання компанією ДТЕК пакетів акцій «Київобленерго» і «Одесаобленерго» є покупкою компаній, що займаються транспортуванням (розподілом) електроенергії, - прес-служба ДТЕК

Купівля групою компаній ДТЕК підприємств «Одесаобленерго» і «Київобленерго», які здійснюють діяльність з розподілу електроенергії, не призведе до збільшення сукупної частки ДТЕК у поставках електроенергії. Про це в інтерв'ю інтернет-виданню «Капітал» повідомила експерт в області конкурентної політики, кандидат економічних наук Юлія Боровик.

«До 2018 року всі енергорозподіляючі компанії здійснювали два види діяльності: розподіл електроенергії та постачання електроенергії за регульованим тарифом. З 2019 року розподільні компанії не здійснюють діяльність з постачання електроенергії. Це є наслідком реалізації вимог Закону України «Про ринок електричної енергії» щодо відділення діяльності з розподілу електроенергії від діяльності з виробництва, передачі та постачання електроенергії. Таким чином, на сьогоднішній день єдиним видом економічної діяльності, які здійснюють «Київобленерго» і «Одесаобленерго» (як і будь-які інші енергорозподільчі компанії) є виключно розподіл електроенергії»- заявила Ю.Боровік.

Законом України «Про ринок електричної енергії» операторам системи розподілу, якими є «Одесаобленерго» і «Київобленерго» заборонено здійснювати діяльність в сфері постачання електроенергії. Придбання компанією ДТЕК пакетів акцій «Київобленерго» і «Одесаобленерго» є покупкою компаній, що займаються транспортуванням (розподілом) електроенергії.

Відповідно, дана покупка не впливає на ринкову частку ДТЕК в поставках електроенергії.

Нагадаємо, Антимонопольний комітет України засіданні 25 квітня 2019 року дав дозвіл компанії «ДТЕК Нафтогаз» на придбання 16,77% акцій АТ «Одесаобленерго» і 24,99% акцій ПрАТ «Київобленерго».

Частка ДТЕК у поставках електроенергії після покупки двох обленерго НЕ зросла - експерт

Купівля групою компаній ДТЕК підприємств «Одесаобленерго» і «Київобленерго», які здійснюють діяльність з розподілу електроенергії, не призведе до збільшення сукупної частки ДТЕК у поставках електроенергії. Про це в інтерв'ю інтернет-виданню «Капітал» повідомила експерт в області конкурентної політики, кандидат економічних наук Юлія Боровик.

«До 2018 року всі енергорозподіляючі компанії здійснювали два види діяльності: розподіл електроенергії та постачання електроенергії за регульованим тарифом. З 2019 року розподільні компанії не здійснюють діяльність з постачання електроенергії. Це є наслідком реалізації вимог Закону України «Про ринок електричної енергії» щодо відділення діяльності з розподілу електроенергії від діяльності з виробництва, передачі та постачання електроенергії. Таким чином, на сьогоднішній день єдиним видом економічної діяльності, які здійснюють «Київобленерго» і «Одесаобленерго» (як і будь-які інші енергорозподільчі компанії) є виключно розподіл електроенергії»- заявила Ю.Боровік.

Законом України «Про ринок електричної енергії» операторам системи розподілу, якими є «Одесаобленерго» і «Київобленерго» заборонено здійснювати діяльність в сфері постачання електроенергії. Придбання компанією ДТЕК пакетів акцій «Київобленерго» і «Одесаобленерго» є покупкою компаній, що займаються транспортуванням (розподілом) електроенергії.

Відповідно, дана покупка не впливає на ринкову частку ДТЕК в поставках електроенергії.

Нагадаємо, Антимонопольний комітет України на засіданні 25 квітня 2019 року дав дозвіл компанії «ДТЕК Нафтогаз» на придбання 16,77% акцій АТ «Одесаобленерго» і 24,99% акцій ПрАТ «Київобленерго».