Компенсація тарифів для населення за рахунок теплової генерації - популістські фантазії - експерт



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У компанії «Енергоатом» заявили про готовність брати участь в підтримці тарифів для населення на існуючому рівні після вступу в силу нового енергоринку з липня 2019 року

Механізм, що передбачає субсидіювання тарифів для населення компанією «Енергоатом» буде діяти один або два роки, - Котко

Голова Української енергетичної асоціації Василь Котко підтримав пропозицію уряду покласти компенсацію тарифів за електроенергію для населення в новому ринку на державну компанію «Енергоатом».

На думку Котка, це дозволить уникнути зростання тарифів для населення.

«Сьогодні те, що населення не доплачує в тарифах, перекладається на промислових і бюджетних споживачів. У новому ринку цей механізм неможливий, а підвищувати тарифи в два рази для населення нереалістично, і знайшли рішення покласти субсидіювання на «Енергоатом». Сама компанія не проти, адже розраховує, що ціна реалізації електроенергії зі вступом в силу ринку з липня зросте, і вона зможе і заробити, і допомогти з тарифами для населення», - повідомив Котко.

На його думку, механізм, що передбачає субсидіювання тарифів для населення компанією «Енергоатом» буде діяти деякий час, один або два роки. Після чого тарифи будуть піднімати до економічно обґрунтованого рівня.

Коментуючи заяви деяких експертів про те, що зобов'язання щодо отримання субсидій можуть бути покладені і на приватні енергокомпанії, крім державних, Василь Котко назвав такі думки «популістськими фантазіями».

«Такі заяви - це популістські фантазії. Насправді, є дві компанії, в яких прогнозується істотне зростання тарифу, зростання ціни на їх продукцію після вступу в силу енергоринку з липня 2019 року, - це «Енергоатом» і «Укргідроенерго». Все. Енергоатом порахував, що він отримає досить багато, щоб і компенсувати тарифи населення, і заробити. Це держкомпанія, і, як тимчасове рішення, таке може бути. Чудес не буває, рішення потрібно шукати, це - єдине оптимальне. Можливо, ще можна додати «Укргідроенерго», крім «Енергоатома». Ціни у гідро будуть найвищими - вони будуть продавати електроенергію в пікові години, а вона – найдорожча», - підкреслив президент Енергетичної асоціації України.

Нагадаємо, Міністерство енергетики та вугільної промисловості України з метою забезпечення суспільних інтересів в умовах функціонування нового оптового ринку електроенергії пропонує покласти на НАЕК «Енергоатом» і ПрАТ «Укргідроенерго» спеціальні зобов'язання (PSO, Public Service Obligation) з постачання е/е для потреб населення на період до 31 грудня 2020 року.

Як раніше повідомлялося, в компанії «Енергоатом» заявили про готовність брати участь в підтримці тарифів для населення на існуючому рівні після вступу в силу нового енергоринку з липня 2019 року.