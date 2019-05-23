Я проти законопроекту про перенесення запуску енергоринку, - нардеп



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На 1 липня 2019 запланований старт роботи нового ринку електроенергії

Законопроект №10318 про перенесення термінів введення нового ринку електроенергії веде до повної відмови від енергетичної реформи, - Мартовицький

Народний депутат України, член комітету ВР з питань медичної паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Артур Мартовицький розкритикував ініціативу ряду народних депутатів про перенесення запуску нового ринку електроенергії на три місяці. Про це він написав на своїй сторінці в мережі Facebook.

«Законопроект №10318 про перенесення термінів введення нового ринку електроенергії, зареєстрований моїми колегами по парламентському комітету Домбровським та Підлесецкім, я не підтримую. І ось чому - формально законопроект пропонує перенести введення ринку на три місяці (з 1 липня на 1 жовтня), але на практиці веде до повної відмови від енергетичної реформи, узгодженої з західними партнерами. Адже, як то кажуть, немає нічого більш постійного, ніж тимчасове. Подібне ми вже проходили з аналогічним законом, прийнятим ще в 2013 році», - зазначив нардеп.

За словами депутата, заява авторів законопроекту про нібито негативну ситуацію з відставкою уряду, розпуском Верховної Ради, позачерговими парламентськими виборами і т.д. повністю суперечать самій ідеї нового ринку електроенергії, «який повинен звільнити енергетиків від тягаря подібних політичних «умов».

«До енергетики пора припинити відноситься, як до феодального наділу, яким може розпоряджатися будь-який чиновник, який прийшов до влади чиновник. Потрібно зрозуміти головне - енергореформа в цілому і конкурентний ринок електроенергії, як її важливий елемент, потрібні не західним партнерам, не Євросоюзу або МВФ. Вони, перш за все, потрібні Україні, яка потребує цивілізованого ринку, сильної енергетики і великих інвестицій. І політичні обставини - це аж ніяк не ті чинники, які повинні змусити країну відмовитися від обраного шляху модернізації за європейським зразком», - підкреслив Мартовицький.

Як повідомлялося, народні депутати Лев Підлісецький і Олександр Домбровський підготували законопроект про перенесення терміну запуску нового ринку на 3 місяці. При цьому сам глава комітету вже заявив, що готовий відкликати законопроект, якщо Кабінет Міністрів візьме на себе відповідальність і прийме всі необхідні документи.

Вчора Кабмін прийняв всі ключові документи, необхідні для запуску нового ринку електроенергії і для роботи в галузі в цілому. «Мова йде про покладання спеціальних зобов'язань на Енергоатом, Укргідроенерго і частково на Укренерго, про порядок проведення аукціонів з продажу електроенергії за двосторонніми контрактами, про порядок проведення конкурсу на введення нових генеруючих потужностей і інші», - розповіли в уряді.

Нагадаємо, на 1 липня 2019 запланований старт роботи нового ринку електроенергії, що введе в Україні Третій енергетичний пакет ЄС. Від своєчасного запуску залежить, чи отримає країна 500 млн євро макроекономічної допомоги.