Чехія подвоїла річну квоту на працевлаштування українців



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Уряд Чехії підтримав збільшення квоти на працевлаштування українців з 19,6 тисячі до 40 тисяч на рік

Влада Чехії схвалила подвоєння річної квоти на працевлаштування громадян України.

Про це повідомляє Radio Praha.

Так, уряд Чехії підтримав збільшення квоти на працевлаштування українців з 19,6 тисячі до 40 тисяч на рік.

«Йдеться про подвоєння кількості дозволів на роботу, що видаються», — сказав міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршічек.

Саме МЗС Чехії виступило за подвоєння квот для українців. У відомстві вважають, що кількість дозволів на роботу в межах «Проекту Україна» недостатня, а термін розгляду документів занадто великий.

За даними Міністерства праці Чехії, на кінець 2018 року в країні були працевлаштовані 121 086 громадян України, що складає 20% від усіє кількості працюючих іноземців у Чехії.