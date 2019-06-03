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    Економіка та фінанси

    Чехія подвоїла річну квоту на працевлаштування українців

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    Чехія подвоїла річну квоту на працевлаштування українців

    Уряд Чехії підтримав збільшення квоти на працевлаштування українців з 19,6 тисячі до 40 тисяч на рік

    Влада Чехії схвалила подвоєння річної квоти на працевлаштування громадян України.

    Про це повідомляє Radio Praha.

    Так, уряд Чехії підтримав збільшення квоти на працевлаштування українців з 19,6 тисячі до 40 тисяч на рік.

    «Йдеться про подвоєння кількості дозволів на роботу, що видаються», — сказав міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршічек.

    Саме МЗС Чехії виступило за подвоєння квот для українців. У відомстві вважають, що кількість дозволів на роботу в межах «Проекту Україна» недостатня, а термін розгляду документів занадто великий.

    За даними Міністерства праці Чехії, на кінець 2018 року в країні були працевлаштовані 121 086 громадян України, що складає 20% від усіє кількості працюючих іноземців у Чехії.

    міністр уряд влада
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