Борги в зеленій енергетиці ставлять виробників чистої енергії на межу виживання – інвестор

Заборгованість за зелену енергію в Україні з початку 2023 року перевищує 40%

Системна боргова криза в галузі зеленої енергетики вже призвела до того, що інвестиційна привабливість галузі впала до нуля, що загрожує зриву у досягненні цілі стратегії України стати вуглецево-нейтральною за рахунок атомної та зеленої енергетики до 2050 року.

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Про це для UBNow розповів Дмитро Деревицький, співвласник групи компаній АЛЛО, до складу якої входить компанія з виробництва «зеленої» енергії.

«Становище складне. Галузь увійшла у війну вже з проблемами… Була систематична заборгованість держави за вироблену електроенергію. Попри дефіцит електроенергії в осінньо-зимовий період, держава сплачувала в середньому близько 80% від узгодженого «зеленого» тарифу. Коли навесні блекаути припинилися, рівень виплат впав до 50%», – сказав Деревицький.

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Він підкреслив, що наразі підприємства «зеленої» енергетики на межі виживання. Адже більшість учасників ринку зеленої електроенергії використовували позиковий капітал для будівництва і при цьому сплачених державою коштів не вистачає для погашення відсотків та тіла кредиту.

«Підприємства, щоб уникнути банкрутства, змушені передати банкам керування своїм рахунком, отримуючи лише мінімум на податки, зарплатню та експлуатаційні витрати. Про повернення коштів інвесторів нема й мови – більшість вирішує питання виживання та збереження активів», – зазначив інвестор.

По закінченні війни, вважає інвестор, для відновлення інвестицій у зелену енергетику державі потрібно зробити декілька кроків: погасити накопичену заборгованість; почати ретельно й послідовно дотримуватися вже укладених угод щодо зелених тарифів; лібералізувати ринок електроенергії в країні, дозволити ринку самому визначати справедливу ціну.

«Інвестиційна привабливість цієї галузі наразі нульова – з двох причин: зелені тарифи не сплачуються, а тарифи на електроенергію в Україні вдвічі нижчі, ніж у будь-якій європейській країні», – підкреслив він.

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Як повідомлялося, за даними ДП «Гарантований покупець», заборгованість за зелену енергію в Україні з початку 2023 року перевищує 40%. Рівень розрахунків перед підприємствами ВДЕ у квітні став найнижчим за останні три місяці.