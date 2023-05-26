Держава накопичила великі борги перед сектором «зеленої» енергетики – інвестор

Урядом України була прийнята стратегія зеленого переходу і декарбонізації до 2050 року

«Зелена» енергетика дозволяє збільшити надійність роботи енергосистеми, через що потрібно створити умови, за яких інвестори будуть довіряти державі, вважає голова ради Української асоціації відновлювальної енергетики Станіслав Ігнатьєв.

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Він зазначив, що урядом України була прийнята стратегія зеленого переходу і декарбонізації до 2050 року, яка спрямована на те, щоб Україна більше використовувала відновлюваних джерел енергії.

Ігнатьєв додав, що збільшення відновлювальних джерел енергії в енергосистемі дозволить зробити її більш розподіленою, і, як наслідок, збільшити енергосталість та енергонезалежність територіальних громад.

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«Головне, щоб інвестори довіряли державі. І держава створила такі інструменти, коли інвестор мінімізує свої ризики по поверненню інвестицій. Оскільки на сьогодні, на превеликий жаль, накопичуються великі борги перед інвесторами з боку держави за сплату відпущеної в мережу електричної енергії», – підсумував Ігнатьєв.

Як повідомлялося, за даними ДП «Гарантований покупець», заборгованість за зелену енергію в Україні з початку 2023 року перевищує 40%. Рівень розрахунків перед підприємствами ВДЕ у квітні став найнижчим за останні три місяці.