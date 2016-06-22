Через страх втратити субсидію люди не йдуть працювати на японський завод на Вінниччині

Японський інвестор не може знайти працівників за 7 тисяч гривень зарплати

З початку нового року у місті Немирів на Вінниччині запрацює новий завод японської компанії Fujikura. Завод виготовлятиме електропроводку для автомобілів Audi A8 та Wolkswagen Golf. На ньому працюватимуть 2 тис. робітників. «Є проблема з працевлаштуванням. Пропонуємо людям роботу, а вони відмовляються офіційно працювати на заводі. І це при



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Цех Fujikura

Японський інвестор не може знайти працівників за 7 тисяч гривень зарплати

З початку нового року у місті Немирів на Вінниччині запрацює новий завод японської компанії Fujikura. Завод виготовлятиме електропроводку для автомобілів Audi A8 та Wolkswagen Golf. На ньому працюватимуть 2 тис. робітників.

«Є проблема з працевлаштуванням. Пропонуємо людям роботу, а вони відмовляються офіційно працювати на заводі. І це при тому, що середня зарплата буде 7100 гривень. Люди бояться втратити субсидію чи іншу соціальну допомогу. Прямо кажуть, що їм вигідніше сидіти вдома», - розказав Gazeta.ua мер Немирова Віктор Качур.

Вже навчено і готові приступити до роботи 400 людей. Усі працевлаштовані - жителі району та Вінниці.

«Центр зайнятості має усвідомити, якщо у них стоїть на обліку півтисячі безробітних людей, то їм треба запропонувати роботу і вони мають піти працювати. Днями особисто видзвонював багатодітного батька. А він каже, що йому не вигідно офіційно працювати, бо не буде отримувати соціальну допомогу. Потім ще й доведеться у повній мірі платити за газ, світло. А таких людей море», - сказав міський голова.

Нагадаємо, японська компанія Fujikura запустить виробництво на Вінниччині.