Через токсичний нафтококс «Донбасенерго» можуть перевірити Генпрокуратура, Мінекології і Міненерго



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Фото: Еспресо.TV

Компанію «Донбасенерго» підозрюють у закупівлі екологічно шкідливого нафтококсу для спалювання на Слов'янській ТЕС

Компанію «Донбасенерго» можуть перевірити Генеральна прокуратура, Міністерство екології та Міністерство енергетики у зв'язку із закупівлею екологічно шкідливого нафтококсу для спалювання на Слов'янській ТЕС. Це випливає із запитів народного депутата Михайла Бондаря, які він опублікував у Facebook.

«Компанія «Донбасенерго» готова змішувати токсичний нафтовий кокс з антрацитом на Слов'янській ТЕС, щоб заощадити на виробництві електроенергії. Високий вміст сірки і ванадію в нафтовому коксі є безумовною загрозою забруднення навколишнього середовища, загрозою здоров'ю населення, і тим більше працівників Слов'янської ТЕС», - написав депутат.

На його сторінці опубліковані депутатські запити щодо екологічної шкоди нафтококсу і відсутності дозволу у «Донбасенерго» на використання такого палива.

«Щодо правомірності та безпеки використання нафтококсу на Слов'янській ТЕС відправив відповідні депутатські звернення до Міністерства енергетики та вугільної промисловості, Міністерства екології, Генеральної прокуратури України та до керівництва ПАТ «Донбасенерго», - повідомив Бондар.

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Нагадаємо, «Донбасенерго» закупила 150 тисяч тонн нафтококсу для використання на Слов'янській ТЕС в опалювальному сезоні. Перша партія палива обсягом 37 тисяч тонн уже відвантажена в порту ТІС.

На думку депутата Борислава Берези, це токсичний, але дешевий продукт, який планують спалювати на Слов'янській ТЕС, щоб не закуповувати більш дороге вугілля.