Мінекономіки зволікає із застосуванням антидемпінгових заходів на турецькі труби – GMK Center

Близько восьми українських трубних підприємств продовжують зазнавати збитків через конкуренцію з імпортом

Через затримку рішень щодо антидемпінгових заходів українські заводи втрачають замовлення та зазнають збитків – GMK Center

Міністерство економіки та довкілля затягує ухвалення рішення щодо остаточних антидемпінгових заходів проти імпорту сталевих зварних труб із Туреччини. Розгляд питання перенесено ще на два тижні, пише GMK Center.

З моменту подання заяви українськими виробниками минуло вже понад рік, однак за цей час не були застосовані навіть попередні антидемпінгові заходи. «Відверто кажучи, важко зрозуміти таке зволікання», – сказав у коментарі президент ОП «Укрметалургпром» Олександр Каленков.

Наразі близько восьми українських трубних підприємств продовжують зазнавати збитків, тоді як імпорт турецьких труб із 2021 року зріс утричі. Турецька продукція витісняє українську завдяки демпінговим цінам, які є нижчими за собівартість вітчизняних виробників.

Додатковий ризик полягає у значному потенціалі Туреччини нарощувати поставки в Україну: недозавантажені виробничі потужності турецьких підприємств у п’ять разів перевищують обсяги споживання в Україні. При цьому на ключових експортних ринках – у Великій Британії, США та ЄС – щодо турецької продукції вже діють захисні обмеження.

Крім того, частина турецьких виробників досі використовує російську металургійну сировину. «Страшно уявити, що в трубах для антидронових коридорів та інших об’єктів захисту через відсутність торговельних заходів може використовуватися російська сталь, яка наповнює казну агресора», – заявив Каленков.

Зараз кожен місяць зволікання працює проти українських підприємств, пише видання: вони втрачають замовлення, обсяги виробництва та ресурси для відновлення, тоді як імпортна продукція продовжує посилювати позиції на внутрішньому ринку.

Він також розкритикував позицію Міністерства економіки та довкілля, яке фактично самоусунулося від ухвалення рішень на захист національного виробника. «Українська промисловість очікує не нових переносів та надуманих причин для відмови, а відповідальних і своєчасних дій на захист власної економіки», – наголосив Каленков і попередив, що подальше зволікання може мати ширші наслідки для промисловості.

Окремо у GMK Center звертають увагу, що проблема виходить за межі одного антидемпінгового розслідування. Частина продукції, яка заходить в Україну з третіх країн, може бути виготовлена з російських напівфабрикатів.

У зв’язку з цим експерти вважають доцільним синхронізувати українську торговельну політику з практиками ЄС, які дозволяють блокувати продукцію, виготовлену із сировини походженням із країн, проти яких діють санкції або торговельні обмеження.

Антидемпінгове розслідування щодо імпорту сталевих зварних неоцинкованих труб із Туреччини Україна розпочала у березні 2026 року.