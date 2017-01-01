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    Економіка та фінанси

    Черкаси входять у новий рік без бюджету

    Виконавчий комітет Черкаської міськради зірвав ухвалення бюджету на 2018 рік
    У Черкасах так і не було розглянуто міський бюджет на 2018 рік - на засіданні виконавчого комітету міськради не зібрався кворум. Про це повідомляє прес-служба Черкаської міської ради. «На жаль, зараз відбувається саботаж роботи й зрив ухвалення бюджету на наступний рік. Наразі ми єдиний обласний центр без головного
    • Сьогодні, 20:58
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    Виконавчий комітет Черкаської міськради зірвав ухвалення бюджету на 2018 рік

    У Черкасах так і не було розглянуто міський бюджет на 2018 рік - на засіданні виконавчого комітету міськради не зібрався кворум. Про це повідомляє прес-служба Черкаської міської ради.

    «На жаль, зараз відбувається саботаж роботи й зрив ухвалення бюджету на наступний рік. Наразі ми єдиний обласний центр без головного фінансового документа міста», - зазначив міський голова Черкас Анатолій Бондаренко.

    На сьогоднішнє засідання виконавчого комітету з 13 його представників прийшли лише семеро, тоді як для ухвалення рішень мінімально необхідна кількість голосів – вісім. При цьому це засідання - вже третє, на яке не зібрався кворум.

    Бондаренко під час спілкування з журналістами заявив, що налаштований на обрання нового складу виконкому.

    «Нинішній склад виконкому не має права на існування. Я прихильник того, щоб сформувати новий виконком із ефективних менеджерів, фахових та безпартійних людей, які працюватимуть винятково в інтересах територіальної громади. Черкаси та його жителі не повинні бути заручниками політики», - сказав він.

    Депутати міської ради Черкас вже робили кілька спроб відправити виконком у відставку, та міський голова заветував їхнє рішення через недотримання юридичних процедур.

    Джерело: Укрінформ

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