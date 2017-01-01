Черкаси входять у новий рік без бюджету

Виконавчий комітет Черкаської міськради зірвав ухвалення бюджету на 2018 рік

У Черкасах так і не було розглянуто міський бюджет на 2018 рік - на засіданні виконавчого комітету міськради не зібрався кворум. Про це повідомляє прес-служба Черкаської міської ради. «На жаль, зараз відбувається саботаж роботи й зрив ухвалення бюджету на наступний рік. Наразі ми єдиний обласний центр без головного



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Виконавчий комітет Черкаської міськради зірвав ухвалення бюджету на 2018 рік

У Черкасах так і не було розглянуто міський бюджет на 2018 рік - на засіданні виконавчого комітету міськради не зібрався кворум. Про це повідомляє прес-служба Черкаської міської ради.

«На жаль, зараз відбувається саботаж роботи й зрив ухвалення бюджету на наступний рік. Наразі ми єдиний обласний центр без головного фінансового документа міста», - зазначив міський голова Черкас Анатолій Бондаренко.

На сьогоднішнє засідання виконавчого комітету з 13 його представників прийшли лише семеро, тоді як для ухвалення рішень мінімально необхідна кількість голосів – вісім. При цьому це засідання - вже третє, на яке не зібрався кворум.

Бондаренко під час спілкування з журналістами заявив, що налаштований на обрання нового складу виконкому.

«Нинішній склад виконкому не має права на існування. Я прихильник того, щоб сформувати новий виконком із ефективних менеджерів, фахових та безпартійних людей, які працюватимуть винятково в інтересах територіальної громади. Черкаси та його жителі не повинні бути заручниками політики», - сказав він.

Депутати міської ради Черкас вже робили кілька спроб відправити виконком у відставку, та міський голова заветував їхнє рішення через недотримання юридичних процедур.

Джерело: Укрінформ