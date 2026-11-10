Головна Гроші Економіка
search button user button menu button
1721-й день війни
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Переворот у наглядовій раді Держзембанку: кого підтримав Фонд держмайна

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Переворот у наглядовій раді Держзембанку: кого підтримав Фонд держмайна
Фонд держмайна може розглядати зміну юридичного статусу Держзембанку
фото: Landlord, Держзембанк

Новим головою наглядового органу став колишній міністр економіки Богдан Данилишин, який уже обіймав цю посаду у 2024 році

У наглядовій раді ТОВ «Державний земельний банк» змінився керівник. 30 жовтня її члени більшістю голосів звільнили Ірину Іванову з посади голови та обрали на її місце колишнього міністра економіки й ексголову Ради Національного банку Богдана Данилишина. Про це йдеться у публікації «Главкома» «Земельний ва-банк. Держава і аграрії: хто кого «нагрів»?».

Для Данилишина це вже друге призначення на посаду голови наглядової ради Держзембанку. У грудні 2024 року він уже очолював цей орган, однак приблизно за місяць склав повноваження голови та члена наглядової ради.

Колишня очільниця наглядової ради Ірина Іванова розповіла «Главкому», що за день до її звільнення зустрічалася з головою Фонду державного майна Дмитром Наталухою. За її словами, посадовець наполягав, щоб вона добровільно залишила посаду.

«Наталуха дорікнув мені за те, що я нібито не займалася земельними бондами. Водночас мені відомо, що навесні Наталуха ходив до Офісу президента і пропонував ідею з випуском земельних бондів. Однак мені ніхто ніколи не давав із цього приводу жодних доручень. Крім того, це питання не звучало на жодних нарадах», – заявила Іванова.

Ексголова наглядової ради припускає, що Фонд держмайна може розглядати зміну юридичного статусу Держзембанку – перетворення товариства на акціонерне. Після цього, за її версією, могли б випускатися облігації внутрішньої державної позики у вигляді акцій, які зможуть придбати великі аграрії.

Водночас Іванова звернула увагу на скорочення земельних площ, які Держзембанк планує передавати в суборенду. За її словами, на одному з останніх засідань наглядової ради виконувач обов'язків директора Андрій Видиборець повідомив, що у 2027 році площі під суборенду планують зменшити з 69 тис. до 65 тис. га. Причиною він назвав наявність неплатників і розірвання договорів.

Іванова також припустила, що за призначенням Данилишина може стояти впливовий народний депутат із парламентського комітету з питань економічного розвитку. Нині керівництво комітетом зосереджене у першого заступника голови – народного депутата від «Батьківщини» Сергія Тарути. До січня 2026 року комітет очолював Дмитро Наталуха, який згодом перейшов працювати до Фонду держмайна.

За словами Іванової, доповідачем із питань припинення її повноважень та обрання Данилишина на позачерговому засіданні наглядової ради був Артем Глазунов. Вона стверджує, що Глазунов нині володіє компанією, яка до позачергових виборів 2019 року належала Наталусі, а також знайомий із ним щонайменше 15 років.

Сам Дмитро Наталуха заперечив, що схиляв Іванову до добровільної відставки. Він пояснив, що члени наглядової ради самостійно обирають і звільняють її голову шляхом голосування.

«Чи знав я, що ця пропозиція буде? Так, знав. Чи говорив я з Івановою? У нас була розмова, де я попередив: можливо, відбудуться зміни у складі наглядової ради, а новий склад може ухвалити рішення про зміну голови. Ми поговорили, щоб вона була до цього готова. Чи схиляв я її написати заяву? У жодному разі. Абсолютно – ні», – заявив голова ФДМУ.

Наталуха зазначив, що давно знайомий і з Івановою, і з Данилишиним, та має великі сподівання щодо нового голови наглядової ради. За його словами, подальший розвиток Держзембанку пов'язаний із розбудовою фінансових інструментів, зокрема сек'юритизацією та випуском земельних бондів. Досвід Данилишина як колишнього міністра економіки та голови Ради НБУ, на думку Наталухи, має допомогти в реалізації цих завдань.

«Главком» звертався по коментар до Богдана Данилишина, однак той не відповів на запит редакції.

Нагадаємо, ТОВ «Державний земельний банк» створили у серпні 2024 року шляхом корпоратизації державного підприємства «Фонд аграрних інвестицій». Це стало завершальним етапом підготовки проєкту «Земельний банк» до запуску перших онлайн-аукціонів з оренди державних земель.

«Главком» розплутував клубок конфліктів навколо Зембанку та розбирався, наскільки (не)ефективним є використання державних земель сільськогосподарського призначення.

Читайте також:

Теги: банк земля економіка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Андрій Видиборець отримує 249 тис. грн на місяць, а очолюване ним підприємство планує витратити близько 10 млн грн на автомобілі, техніку та сайт
«Усім бажаю більшої зарплати». Керівник Держзембанку, який отримує чверть мільйона у місяць, познущався з нардепів
Вчора, 20:17
Планові роботи триватимуть із 00:05 до 06:30, тому частина сервісів буде недоступна клієнтам
Приватбанк попередив про призупинку платежів та операцій з картками: названо причину
6 листопада, 17:25
Водночас банк наростив кредитування клієнтів
Ощадбанк відзвітував про падіння прибутку та зростання боргів
1 листопада, 07:30
Генеральний директор Barclays К. С. Венкатарішнан заявив, що банк активно впроваджуватиме ШІ
Один із найбільших банків Великої Британії звільнить 5 тис. працівників через ШІ
22 жовтня, 20:33
Київ очолив статистику банкрутств українців
Стало відомо, у яких регіонах України зафіксували найбільше банкрутств
19 жовтня, 09:16
Завдання – створити належні умови для прозорого та конкурентного продажу державних пакетів акцій обох банків, заявив Корецький
Уряд продасть два великі українські банки
18 жовтня, 16:34
Кількість клієнтів зі статусом PEP збільшилася майже вдвічі – з понад 80 тис. до приблизно 150 тис.
Очільник Нацбанку розповів, як змінилися ризики для політично значущих осіб
15 жовтня, 11:28
Bank of America погодився сплатити рекордний штраф
Другий найбільший банк США викрито на порушенні санкцій проти Росії
14 жовтня, 08:19
У жовтні доллар вже перетнув психологічну межу в 45 грн
Чи буде долар по 50 грн через три місяці: відповідь НБУ
13 жовтня, 08:31

Економіка

Борги понад €2 млрд і ручне регулювання цін на електроенергію стримують інвестиції у нову генерацію – експертка 
Борги понад €2 млрд і ручне регулювання цін на електроенергію стримують інвестиції у нову генерацію – експертка 
Через зупинку металургії та блокування портів Україна переживає найгостріший дефіцит фінансів від початку вторгнення – AP 
Через зупинку металургії та блокування портів Україна переживає найгостріший дефіцит фінансів від початку вторгнення – AP 
Блокада портів коштуватиме Україні $6,6 млрд до кінця 2026 року – прогноз НБУ 
Блокада портів коштуватиме Україні $6,6 млрд до кінця 2026 року – прогноз НБУ 
Переворот у наглядовій раді Держзембанку: кого підтримав Фонд держмайна
Переворот у наглядовій раді Держзембанку: кого підтримав Фонд держмайна
Перекази в євро стануть швидшими й дешевшими. Рада ухвалила законопроєкт
Перекази в євро стануть швидшими й дешевшими. Рада ухвалила законопроєкт
Пів мільярда боргів і штрафів. Держзембанк оголосив війну аграріям, що дорого орендували державні угіддя
Пів мільярда боргів і штрафів. Держзембанк оголосив війну аграріям, що дорого орендували державні угіддя

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
379K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 листопада 2026
113K
Залужний повідомив про історичне рішення Британії стосовно українських дітей
103K
Україна озвучила позицію щодо територіальних поступок перед мирними переговорами
74K
НАБУ викликало голову НБУ Пишного, щоб заблокувати внесення застави за генерала СБУ Дуку – заява в суді
70K
Путін звернувся до всіх членів уряду РФ із незвичною вимогою

Новини

Ректора університету Богомольця відсторонено від посади: що відомо
Сьогодні, 15:08
В Україні до 12°, в західних областях дощитиме: погода на 10 листопада 2026 року
Сьогодні, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 10 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Шкільний скандал на Київщині: вчителям урізають зарплати, директорки дали пояснення
Вчора, 19:36
На мосту Патона запрацює реверсивна смуга: попередній графік
Вчора, 17:41
Брат Михайла Подоляка загинув на війні проти України – ЗМІ
Вчора, 15:47

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua