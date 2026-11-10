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Пів мільярда боргів і штрафів. Держзембанк оголосив війну аграріям, що дорого орендували державні угіддя

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Пів мільярда боргів і штрафів. Держзембанк оголосив війну аграріям, що дорого орендували державні угіддя
Загалом фінансові претензії до суборендарів сягнули пів мільярда грн
фото: glavcom.ua

Держава судиться зі 100 сільськогосподарськими підприємствами

ТОВ «Державний земельний банк» судиться зі 100 агрогосподарствами-суборендарями через заборгованість з орендної плати за землю. Про це йдеться у публікації «Главкома» «Земельний ва-банк. Держава і аграрії: хто кого «нагрів»?».

4 листопада на засіданні підкомітету з питань економічної і фінансової політики в агропромисловому комплексі комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики керівництво ТОВ «Державний земельний банк» звітувало про несумлінних суборендарів. За їхніми даними, на кінець вересня 2026 року борги за несплату орендної плати сягнули 74 млн грн. Зі свого боку Держзембанк виставив аграріям космічні чеки: 338,1 млн грн штрафів, 61,4 млн грн неустойки і 13,6 млн грн пені.

дані: ТОВ «Державний земельний банк»
дані: ТОВ «Державний земельний банк»
На кінець вересня 2026 року борги за несплату орендної плати перед ТОВ «Державний земельний банк» сягли 74 млн грн

Загалом фінансові претензії до суборендарів сягнули пів мільярда грн.

«Державний земельний банк створювався як допоміжний орган аграріям, який збиратиме податки до держави. Натомість сьогодні він чомусь перетворився у каральний», – сказав нардеп із профільного комітету Дмитро Соломчук.

Станом на 1 листопада 2026 року, Держзембанк мав 1149 договорів суборенди на загальну площу 69,2 тис. га. Сукупний розмір орендної плати за чинними договорами складав 1,2 млрд грн. Ще близько 30 тис. га с/г землі, як підтвердив виконувач обов’язків директора ТОВ «Державний земельний банк» Андрій Видиборець у спілкуванні з нардепами профільного комітету, розташовані у прифронтовій зоні, заміновані або залісені. Тобто не використовуються за призначенням.

Нагадаємо, що ТОВ «Державний земельний банк» створено у серпні 2024 року шляхом корпоратизації держпідприємства «Фонд аграрних інвестицій». Це був завершальний етап у реалізації проєкту «Земельний банк» перед стартом перших онлайн-аукціонів з оренди державних земель.

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Теги: земля оренда штраф

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