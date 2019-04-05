«Чернігівгаз Збут» повідомив 7,6 тис. боржників про припинення поставок газу



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У разі труднощів з погашенням заборгованості компанія радить споживачам не погіршувати ситуацію і звертатися до «Чернігівгаз Збуту» за реструктуризацією

Станом на 1 березня борг мешканців Чернігівщини за газ перед «Чернігівгаз Збутом» сягнув 712,6 млн грн. Це в чотии рази більше, аніж торік. Ріст неплатежів змусив компанію посилити заходи з примусового стягнення боргів і відправити порушникам досудові пропозиції.

Від початку року «Чернігівгаз Збут» надіслав 7649 письмових повідомлень клієнтам-боржникам про припинення поставок газу. Загальна сума боргу отримувачів таких листів досягла 48 млн грн. Найбільшу кількість попереджень було надіслано мешканцям Чернігова та прилеглого району, а також Прилуцького, Ніжинського та Бобровицького районів області.

У разі несплати боргу постачальник скеровує подання оператору ГРМ на припинення газопостачання помешкання боржника, як того вимагає Кодекс газорозподільних систем. Так, лише за січень-березень з цієї причини без газопостачання залишились 326 домоволодінь. На сьогодні загальна кількість домогосподарств відключених за борги становить 2517.

«Згідно з чинним законодавством, якщо споживач систематично не оплачує послугу і накопичує борг, ми повинні ініціювати перекриття газу. В більшості випадків повідомлення спрацьовує і мотивує споживача до погашення неплатежів. Людина звертається до нас і ми знаходимо шляхи вирішення проблеми. Якщо ж реакції і розуміння з боку порушника платіжної дисципліни немає, вдаємся до крайнього заходу – відключення газопостачання», - повідомив директор «Чернігівгаз Збуту» Іван Луста.

Окрім відключення, із важелів впливу на несумлінних споживачів є звернення до суду та виконавчих органів для примусового стягнення неплатежів. На сьогоднішній день в різних судових інстанціях заведено 384 справ на побутових споживачів газу. Тільки за попередній рік по 198 позовам компанії вдалося стягнути з боржників 371 тис. грн.

У разі труднощів з погашенням заборгованості компанія радить споживачам не погіршувати ситуацію - звертатися до «Чернігівгаз Збуту» за реструктуризацією, а після сплати боргу - за субсидією. За діючими правилами у сфері субсидування, наявний сукупний борг за житлово-комунальні послуги у розмірі 340 грн є підставою для відмови в компенсації платежів, або ж взагалі призупинення надання держдопомоги. На «Чернігівгаз Збут» покладено функцію ведення реєстрів боржників за газ, з їх подальшою передачею до територіальних управлінь соцзахисту населення.

Нагадаємо, з березня 2019 року субсиденти почали отримувати державну допомогу готівкою. Квитанції за газ вже не містять нарахувань по субсидіях. Споживам треба орієнтуватися на суму до сплати і внести її на рахунок постачальника в повному обсязі.