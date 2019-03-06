Регіональна газова компанія заявила, що дії «Укртрансгазу» дискредитують саму ідею добового балансування



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РГК закликала всіх учасників газового ринку до відкритого діалогу

Запровадження системи добового балансування зробить газовий ринок України прозорішим, конкурентнішим та стане запорукою інтеграції до енергетичних ринків ЄС, проте дії «Укртрансгазу» на цьому напрямку дискредитують саму ідею добового балансування, що не тільки зриває запровадження цього етапу реформи, але зводить нанівець вже досягнуті позитивні результати. Така позиція висловлена у заяві групи компаній РГК.

«Через численні помилки та перебої в роботі інформаційної платформи Укртрансгазу після офіційного запуску для учасників ринку газу режим добового балансування є експериментом, який несе суттєві фінансові втрати», - йдеться у заяві.

РГК закликає всіх учасників газового ринку до відкритого діалогу, щоб якнайшвидше налагодити повноцінну роботу інформаційної платформи, а також звертається до Кабінету міністрів, НКРЕКП, Секретаріату Енергетичного співтовариства та Євросоюзу з проханням провести консультації та вирішити наступні ключові проблеми на шляху повноцінного впровадження добового балансування як важливого елемента конкурентного, відкритого та сучасного газового ринку:

Заангажованість оператора ГТС, який фактично підпорядкований найбільшому газовому трейдеру. Оператор має бути незалежним. Наразі це не забезпечено. Необхідно перевірити, чи відповідає «Укртрансгаз» вимогам незалежного оператора, а також оцінити його можливість виступати незалежним арбітром ринку та здійснювати ефективне добове балансування газу. Відкритий та незалежний аудит роботи інформаційної платформи для добового балансування, яка була створена «Укртрансгазом». Інформація, яка надається платформою добового балансування, не може спотворюватись заднім числом. Необхідно унеможливити втручання в роботу платформи без фіксації таких дій. Варто з’ясувати, як саме на інформаційній платформі формується реєстр для відключення споживачів та яким чином в цей список потрапляють споживачі із захищеної категорії, такі як населення або теплопостачальні компанії. На сьогодні методика вартості денних небалансів побудована так, що в 95% випадків постачальник платить за небаланс або мінімальну, або максимальну ціну. Різниця між двома параметрами становить 20%. Тому треба розкрити, які саме математичні алгоритми закладено у розрахунки, що призводить до таких великих розбалансів та несе суттєві фінансові збитки для учасників ринку. Чи відповідає така практика європейському досвіду та чи можна в такому випадку використовувати систему для балансування?

На думку представників РГК, вирішення цих проблем допоможе швидко налагодити ефективну роботу в режимі добового балансування, уникнути учасникам ринку фінансових втрат, та дозволить інтегрувати український ринок газу із європейськими енергетичними ринками.

Детальніше щодо питнь роботи інформаційної платформи можна дізнатися із дискусії під час круглого столу: «Добове балансування ринку газу в Україні».