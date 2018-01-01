Чернігівщина: лише за січень борг держави із субсидій зріс на третину мільярда

Через наявну заборгованість 4,7 тис. мешканців області позбавлені державної допомоги

Станом на початок лютого 2018 року державний бюджет не надав 858 млн грн для пільг та субсидій на газ, який поставив своїм клієнтам ТОВ «Чернігівгаз Збут». Лише за січень цей борг зріс на третину – 292 млн грн. Бюджетні борги з субсидій та пільг є головною причиною затримки оплати за газ, що поставляється з ресурсу НАК



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Через наявну заборгованість 4,7 тис. мешканців області позбавлені державної допомоги

Станом на початок лютого 2018 року державний бюджет не надав 858 млн грн для пільг та субсидій на газ, який поставив своїм клієнтам ТОВ «Чернігівгаз Збут». Лише за січень цей борг зріс на третину – 292 млн грн. Бюджетні борги з субсидій та пільг є головною причиною затримки оплати за газ, що поставляється з ресурсу НАК «Нафтогаз України».

Про це повідомляє ТОВ «Чернігівгаз Збут».

Зазначається, що через затримку бюджетних розрахунків «Чернігівгаз Збут» не в змозі провести платежі з НАК «Нафтогазом» на суму 860 млн грн за газ, придбаний у листопаді та грудні 2017 року, із газорозподільною компанією ПАТ «Чернігівгаз» - майже на 76 млн грн, та ПАО «Укртрансгаз» за послуги з транспортування енергоносія – 6,7 млн грн. В свою чергу, ці компанії-кредитори можуть вжити відповідні важелі - знизити тиск газ в мережах, що може негативно вплинути на якість газопостачання регіону, або нарахувати багатомільйонні штрафні санкції.

Ще одна проблема, як зазначають в компанії, пов’язана із державним фінансуванням субсидій та пільг, полягає в тому, що ці бюджетні перерахування можливо використати виключно на взаєморозрахунки з учасниками газового ринку. А для оплати податкових зобов`язань, що виникають в процесі таких розрахунків, компанія змушена навіть долучати кредити, адже існуючій режим регулювання газового ринку призводить до дефіциту обігових коштів. Так, внаслідок того, що в загальному балансі компанії поставки газу населенню складають 93%, через низький рівень розрахунків побутових споживачів, в тому числі й отримувачів державної допомоги, значно скоротилась тарифна виручка. Станом на 1 лютого із 240 тис отримувачів соціальної допомоги заборгували за газ майже 61%, на загальну суму 170 млн грн.

«На сьогодні майже 70% клієнтів компанії отримують субсидію чи пільгу. З одного боку, маємо несвоєчасне надходження компенсацій від держави, з іншого - велику заборгованість мешканців. В результаті за минулий рік «Чернігівгаз Збут» недоотримав майже 19 млн грн тарифних коштів, які б мали піти на забезпечення більш якісного обслуговування споживачів», - зазначив директор «Чернігівгаз Збуту» Іван Луста.

У січні поточного року, якщо порівняти із аналогічним періодом 2017 року, кількість субсидіантів на Чернігівщині зменшилася на 4%. Через наявну заборгованість 4,7 тис. мешканців області позбавлені державної допомоги.