«Слуги» повертають акциз на пальне: що буде з цінами на бензин

Після повернення акцизу та 20%-вого ПДВ на пальне, ціни на українських АЗС виростуть до 50 грн за літр

Ціни на пальне в Україні можуть перевищити позначку 50 грн за літр

У Верховній Раді зареєстрований законопроєкт, який пропонує повернути акциз на пальне. Крім того, ПДВ на цей вид товару, згідно із цим законопроєктом, повертається з нинішніх 7% до стандартних 20%.

Автори законопроєкту – депутати від фракції «Слуга народу» на чолі із головою комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетманцевим, а також представник «Голосу» Ярослав Железняк.

Після того, як Верховна Рада у середині березні проголосувала за скасування акцизу та зниження ПДВ, ціни на пальне, які стрімко виросли майже на 10 грн за літр – повернулися до попереднього рівня.

Тепер же, після ухвалення цього законопроєкту, за прогнозами експертів, ціни на пальне на українських АЗС знову різко виростуть. Так, директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн прогнозує, що навіть граничні ціни із розрахунку по формулі Мінекономіки – бензин по 45 грн/л., дизпаливо 48 грн/л – не стануть межею.

Куюн зазначив, що «пального немає, що змушує окремих учасників ринку забити на «рекомендації» уряду. Тому бензин реально вже 40, а дизпаливо – 45 грн/л». Експерт упевнений, що з повною ставкою податків реальна ціна на пальне підніметься мінімум до 52 та 55 грн/л.

Нагадаємо, що після рішення Верховної Ради пальне в Україні подешевшало і з 18 березня бензин мав коштувати не дорожче 36 грн/л.

Разом з тим, станом на 26 квітня вартість бензину А-92 стартувала від 32,22 грн/л, у середньому по Україні цей вид бензину збували по 33,47-33,65 грн/л.

А-95 можна було придбати за ціною від 33,33 грн/л. Середня ринкова ціна коливалася в межах 33,98-34,06 грн/л.

Дизельне пальне продавали за середньою ціною 37,87-38,35 грн/л. Можна було знайти заправки, де вартість дизелю стартувала від 36,91 грн/л.